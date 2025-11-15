Глава Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун умер в возрасте 76 лет, сообщила Росавиация. Он боролся с онкологическим заболеванием, рассказал собеседник РБК.

По словам другого источника издания, в сентябре Тасун перенес сложную операцию, после которой «приходил в себя, но <…> организм не справился».

Прощание с президентом АЭВТ запланировано на 12:00 мск 17 ноября. Оно пройдет в Москве по адресу ул. Маршала Тимошенко, д. 25.

Владимир Тасун родился 10 января 1949 года в Новосибирске. В 1972-м он окончил механический факультет Рижского института инженеров гражданской авиации, после чего вернулся в родной город и устроился в Западно-Сибирское управление (ЗСУ) гражданской авиации.

В 1989-м Тасун возглавил ЗСУ, в 1990-м перешел на должность гендиректора концерна «Сибирские авиалинии», где проработал два года. В 2014-м Тасуна избрали на пост президента АЭВТ. Как отмечает Росавиация, в этой должности мужчина «искренне отстаивал интересы перевозчиков, предлагал <…> инициативы, направленные на повышение устойчивости всего отечественного воздушного транспорта».

Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко назвал Тасуна «авиатором до мозга костей», который был свидетелем и участником «тектонических сдвигов в авиатранспортной системе СССР и современной России».