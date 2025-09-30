Поэт, прозаик и переводчик Виталий Коротич, который был главным редактором журнала «Огонек» с 1986 по 1991 год, умер 29 сентября в возрасте 89 лет. Об этом сообщил историк Виктор Мироненко в социальных сетях.

По его словам, Коротич умер в одной из московских больниц.

«Он человек был, человек во всем. За это его любили. За это его ненавидели. Но счеты сведены», — написал Мироненко.

Виталий Коротич родился в Киеве в 1936 году в семье биологов. В 1959 году окончил Киевский государственный мединститут им. Богомольца, после чего на протяжении шести лет работал врачом в Украинском институте клинической медицины им. Стражеско, где также окончил аспирантуру.

Еще будучи студентом, публиковался как поэт в вузовском издании «Медицинские кадры». С 1958 года его стихи выходили на страницах украинских периодических изданий. В 1961 году у Коротича вышел первый сборник стихов «Золотые руки», за которым в следующем году последовал второй сборник «Запах неба».

В 1966 году был избран членом правления Союза писателей СССР и занял должность секретаря Союза писателей Украины. В этом же году возглавил редакцию молодежного журнала «Ранок». В 1969 году Коротича не переизбрали на пост секретаря украинского Союза писателей.

Как прозаик, приобрел известность благодаря повести «Такая жестокая память» 1970 года, романам «Десятое мая» 1978 года и «Лицо ненависти» 1983 года, а также публицистическим книгам «О, Канада!» 1966 года, «Звезды и полосы» 1968 года, «Человек у себя дома» 1974 года и «Мост. Размышления о путешествиях с пятнадцатью отступлениями» 1981 года.

С 1979 по 1986 год возглавлял редакцию украинского журнала иностранной литературы «Всесвит». В 1986 году по рекомендации поэта Роберта Рождественского и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева стал главным редактором журнала «Огонек».

В самом издании изменение редакционной политики при Коротиче называли поворотом «на 180 градусов», а сам Коротич получил прозвище одного из «прорабов перестройки». При нем издание сделало акцент на «болевых точках» советского общества и насущной социальной тематике, проводя политику гласности. Тираж журнала на 1990 год составлял 4,6 млн экземпляров.

В дни «августовского путча» 1991 года Коротич находился в США и отказался возвращаться в СССР из-за опасений возможного преследования со стороны ГКЧП. По решению журналистского собрания «Огонька» он был отстранен от должности. С 1991 по 1998 год Коротич преподавал в Бостонском университете штата Массачусетс. В 1998 году возглавил редакционный совет украинского издания «Бульвар Гордона*», основанного журналистом Дмитрием Гордоном*, и проработал на этой должности до 2014 года.

* внесен Минюстом в перечень иностранных агентов