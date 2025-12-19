Экс-главный тренер сборных Дании, Норвегии и Исландии по футболу Оге Харейде скончался на 73-м году жизни, сообщает пресс-служба Датского футбольного союза. В ноябре 2025 года спортсмену диагностировали рак мозга.

«Оге был фантастическим тренером, который добился отличных результатов и создал команду, которая практически никогда не проигрывала. Он провел великолепный чемпионат мира, где нам пришлось пройти через серию пенальти, чтобы выйти в 1/8 финала», — говорится в сообщении на сайте союза.

В конце ноября сын Харейде сообщил, что у его отца диагностирован рак мозга. По его словам, первые симптомы и проблемы со здоровьем обнаружились в июле. С того момента он прошел шестинедельный курс лучевой терапии, а в ноябре начал химиотерапию.

В качестве игрока Харейде успел выступить за футбольные клубы «Мольде», «Манчестер Сити» и «Норвич Сити». В период с 1976 по 1986 год сыграл 50 матчей за сборную Дании.

По завершении игровой карьеры он стал тренером, первым в его менеджерской карьере стал норвежский клуб «Молде». Ему также удалось выиграть национальный чемпионат Швеции с «Хельсингборгом» (1999) и «Мальмё» (2014), чемпионат Дании с «Брондбю» (2002) и чемпионат Норвегии с клубом «Русенборг» (2003). Он стал первым тренером, завоевавшим национальные титулы трех скандинавских стран.

В том числе Харейде тренировал и сборную Дании по футболу, которая под его руководством вышла в 1/8 финала Чемпионата мира 2018 года в России. Команда не смогла пройти дальше, так как проиграла в серии пенальти сборной Хорватии.

В апреле 2023 года Харейде назначили на пост главного тренера сборной Исландии по футболу. Там он проработал чуть больше года, подав в отставку 25 ноября 2024 года, а на следующий день объявил о завершении карьеры.