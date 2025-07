Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет, сообщает Sky News со ссылкой на заявление семьи артиста. По словам близких певца, он ушел из жизни «окруженный любовью».

Причины смерти артиста не уточняются. На протяжении последних лет музыкант вынужден был отказаться от концертной деятельности в связи с диагностированной болезнью Паркинсона и общим ухудшением физического состояния.

Осборн умер менее чем через три недели после его последнего совместного концерта с участниками Black Sabbath, ставшего прощальным подарком поклонникам. Масштабное шоу Back to the Beginning состоялось 5 июля в Бирмингеме и продолжалось на протяжении десяти часов. Мероприятие собрало 40 000 зрителей. Билеты на концерт были проданы за 25 минут, платную онлайн-трансляцию посмотрели свыше 5,8 миллиона человек.

На сцену в этот день, кроме самих музыкантов коллектива, вышло множество других исполнителей со своими песнями и каверами композиций Black Sabbath. Среди гостей оказались Metallica, Guns N’ Roses, Halestorm, Lamb of God, Alice in Chains, Tool, Slayer, Yungblud и обилие других исполнителей в составе «супергрупп» — к одной из них присоединился Стивен Тайлер из Aerosmith.

Оззи Осборн родился 3 декабря 1948 года в британском Бирмингеме. Мировая слава пришла к нему благодаря участию в культовой группе Black Sabbath, где он был фронтменом с конца 1960-х по конец 1970-х годов. Первая пластинка коллектива вошла в историю как один из основополагающих альбомов хеви-метала. За время существования группы десять её релизов попадали в топ-10 британского хит-парада, а к 2000-м годам суммарные мировые продажи дисков превысили 70 млн экземпляров.

После ухода из Black Sabbath Осборн добился значительных успехов как сольный исполнитель, записав ставшие классикой альбомы Blizzard of Ozz и Diary of a Madman. Его эксцентричная манера исполнения, провокационные выходки и характерный вокал стали визитной карточкой. В начале 2000-х музыкант приобрел новую волну популярности благодаря участию в реалити-шоу The Osbournes. Даже столкнувшись с серьезными заболеваниями, он не прекращал творческую деятельность, закрепив за собой статус живой легенды рок-музыки.

На протяжении своей музыкальной карьеры Осборн удостоился высших профессиональных наград и признаний. Он вошел в число артистов, представленных одновременно в британском Зале музыкальной славы и американском Зале славы рок-н-ролла. Артист также получил именную звезду на престижной Голливудской Аллее славы. Творческие достижения музыканта отмечены пятью престижными премиями «Грэмми», а его сольные альбомы Blizzard of Ozz и No More Tears получили статус четырежды платиновых в США.