Народный артист России, профессор Высшего театрального училища им. Щепкина, Владимир Сулимов скончался на 90-м году жизни. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Театра Моссовета.

«Владимир Сергеевич Сулимов неизменно являл собой образец благородства в профессии, верности традициям и артистического достоинства. Он передавал свое понимание традиции отечественной театральной школы ученикам, студентам Театрального училища имени Щепкина и младшим коллегам в Театре Моссовета», — говорится в некрологе.

Прощание с артистом состоится в Театре Моссовета. Дата и время будут известны позднее.

Сулимов окончил Высшее театральное училище им. Щепкина под руководством Л. А. Волкова в 1958 году, до 1960 года играл в Русском драматическом театре им. Крупской в городе Фрунзе (сейчас — Бишкек).

В Театр Моссовета пришел в 1960 году. В труппу его принимал советский режиссер и актер Юрий Завадский, который позднее называл молодого артиста «надеждой нашего театра» наряду с Валентиной Талызиной, Вадимом Бероевым и Геннадием Бортниковым.

В пресс-службе напомнили, что Сулимов создал на сцене театра свыше 70 образов, каждый из которых «остался в памяти зрителей и коллег». При этом артисту одинаково удавались как комедийные, так и драматические роли, отмечали в разное время критики и литературоведы.

Помимо прочего, поставил несколько спектаклей. Был режиссером постановок «День приезда — день отъезда», «Успех» и «Превышение власти». В 1969 году начал преподавать актерское мастерство в Высшем театральном училище имени Щепкина при Малом театре, с 2010 года стал руководителем курса.

Впервые появился на телеэкранах в фильме «Шторм», позднее играл в телевизионных постановках Театра Моссовета. Играл в таких фильмах и сериалах, как «Дедушка вернулся», «Вызывает 425», «Укрощение укротителя», «Прощай, Берта!», «Чернов.Chernov», «Искушение Титаника», «Тюрьма особого назначения», «Огни большого города», «ЧС (Чрезвычайная ситуация)».