Советский и российский актер, режиссер, театральный деятель и известный кукольник Анатолий Архипов скончался в Подмосковье 13 сентября. Прощание с ним состоялось сегодня, 16 сентября, в основанном им театре «Петрушкина Слобода» в Мытищах. Об этом сообщается на странице российской «Гильдии Петрушечников» в социальной сети «ВКонтакте».

В некрологе Архипов назван одним из лучших петрушечников страны, стоявшим у истоков возрождения этого вида «искусства бродячих комедиантов». «Мы продолжим дело и память о мастере останется и следующим поколениям петрушечных балагуров. Пока мы живы, будет жить Петрушка и Архипов!» — заявили авторы сообщения.

Репертуарный театр кукол и ремесленная мастерская «Петрушкина Слобода» был создан Архиповым совместно с его супругой — тоже известной представительницей кукольного театрального искусства Ларисой Балеевских. Сейчас в репертуаре «Петрушкиной Слободы» 12 постановок для зрителей в возрасте от двух лет. Кроме того, под эгидой театра проводятся летние лагеря и работает лаборатория для актеров-кукольников.

Коллеги покойного артиста отметили, что он сам в совершенстве овладел мастерством народного балаганного представления и щедро передавал эти знания всем желающим, благодаря чему в России появилась целая когорта «высококлассных петрушечников» — продолжателей его дела.

«Неизвестно — кто кем управляет? Конечно, чисто физически он сидит на моей руке, да… но при этом — не являюсь ли я просто мотором и приводом ручным для него?» — рассуждал он в одном из интервью.

Архипов входил в состав Международной организации кукольников УНИМА и Союза театральных деятелей России. В нынешнем году поставленный его театром спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль» по мотивам биографии Пушкина получил две премии «Золотая маска». В 2023 году он стал лауреатом Международной премии Сергея Образцова «За вклад в развитие искусства театра кукол», вручавшейся впервые после 22-летнего перерыва.

В 2016 году Архипову присудили главную премию губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» в номинации «Культпросвет».