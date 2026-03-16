В Москве на 81-м году жизни скончался актер Андрей Голиков, долгие годы служивший в труппе МХАТ имени Горького. О смерти артиста сообщили представители театра в телеграм-канале, выразив соболезнования его родным и близким.

Как рассказала РИА Новости вдова актера Марина Павлюк, инцидент произошел 13 марта в здании театра. У Голикова внезапно случился приступ сосудистой дистонии, он потерял равновесие и упал назад, ударившись головой о гранит.

Спустя три дня, 16 марта, врачи провели экстренную операцию, диагностировав гематому в лобно-височной части мозга. Однако хирургическое вмешательство не помогло — актер впал в кому и скончался, не приходя в сознание. По словам Павлюк, произошедшее не считается производственной травмой.

Голиков окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ в 1969 году, а в 1976-м получил диплом режиссера. После этого его приняли в труппу МХАТ имени Горького, где он проработал практически до конца жизни. С 1987 года актер продолжал службу в театре под руководством Татьяны Дорониной.

За десятилетия творческой карьеры он сыграл во множестве спектаклей, включая «Так победим!», «Кремлевские куранты», «Тартюф», «Три толстяка», «Господа Головлевы» и «Последний срок» по повести Валентина Распутина. В этой постановке Голиков выступил не только как актер, но и как режиссер.

Помимо работы во МХАТе, артист сотрудничал с Центральным детским театром, Грозненским русским драматическим театром имени Лермонтова, а с 2011 по 2017 год выходил на сцену московского театра Et Cetera. Он также много лет преподавал в Школе-студии МХАТ, Институте современного искусства и во ВГИКе, передавая опыт молодому поколению.