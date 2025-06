Умер американский музыкант Брайан Уилсон — автор и продюсер песен рок-группы The Beach Boys. Об этом сообщила его семья в Instagram*.

«С разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался. Сейчас мы не можем подобрать слов. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь, поскольку наша семья скорбит», — говорится в посте.

Уилсону было 82 года, причина его смерти не сообщается. В 2024 году стало известно, что музыкант страдает нейрокогнитивным расстройством.

Брайан Уилсон родился в 1942 году в Инглвуде, на юге Калифорнии. В 1961 году вместе с братьями и другом основал группу Pendletones, которая позже была переименована в The Beach Boys. К середине 1990-х на их счету было несколько хитов, в числе которых Surfin’ USA, I Get Around, Help Me, Rhonda и Good Vibrations.

В 1966 году Уилсон прекратил туры из-за нервного срыва и полностью окунулся в студийную работу. В итоге он выпустил альбом Pet Sounds (1966) и сингл Good Vibrations. На протяжении нескольких лет Уилсон боролся с депрессией, психическими и физическими проблемами — он злоупотреблял наркотикам и алкоголем. В 1988 году он выпустил дебютный сольный альбом Brian Wilson, успех которого подтвердил его возвращение на сцену.

С 1999-го Уилсон начал активные гастроли и выпускал сольные альбомы: Brian Wilson Presents Smile (2004), No Pier Pressure (2015) и др. За свою карьеру он выиграл два «Грэмми», был внесен в зал славы рок-н-ролла (1988) и зал авторов песен в Лос-Анджелесе (2000).

Уилсон продолжал гастролировать и выпускать сольные альбомы. В 2011 году он воссоединился с Beach Boys, чтобы отыграть тур и записать альбом That’s Why God Made the Radio, вышедший в 2012-м.

В 2021 году Уилсон продал свои издательские права Universal за $50 млн, а год спустя отыграл свой последний концерт в рамках совместного тура с Chicago. После того, как в 2024 году стало известно о диагнозе музыканта, он был помещен под опеку.

История Уилсона рассказана в биографическом фильме «Любовь и милосердие» с Полом Дано в главной роли, который вышел в прокат в 2014 году, и документальном фильме «Брайан Уилсон: долгий путь обещания» (2021 год).

*принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена