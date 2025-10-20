Основатель и гитарист украинской группы Green Grey Андрей «Diezel» Яценко умер в возрасте 55 лет. Об этом сообщили в соцсетях участники коллектива.

Группа Green Grey обновила обложку своей страницы в соцсети, поставив на нее в качестве изображения фотографию со свечой. К фотографии Яценко на его личной странице добавили траурную ленту. О причине смерти музыканта не сообщается.

Сообщение о смерти Яценко появилось спустя несколько дней после анонса нового гастрольного тура группы, начало которого было запланировано на 24 октября. Музыканты должны были выступить в Днепре, Харькове, Киеве, Полтаве, Одессе и Николаеве.

Гитарист и композитор Андрей Яценко родился в Киеве 25 декабря 1969 года. Основанная им в 1993 году группа Green Grey в том же году выиграла Гран-при фестиваля «Живой Звук», организованного Юрием Антоновым, Владимиром Кузьминым и Александром Барыкиным.

В 1994 году коллектив получил специальный приз на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» от президента MTV-Europe Уильяма Роуди. В 1996 году группа была отмечена Гран-при на фестивале «Поколение-96» в Москве.

В 1999 году вышло видео на один из главных хитов группы «Осень (Мазафака)». В 2002 году коллектив снял в Нью-Йорке клип на песню «Эмигрант». В том же году был выпущен клип на совместную песню с российским рэпером Децлом на песню «Весна восьмого дня». В 2009 году Green Grey получили награду MTV Europe Music Awards в Берлине.

После начала военной операции на Украине в 2022 году Яценко сообщил о вступлении в ряды территориальной обороны в подразделение противовоздушной обороны. После этого его группа взяла творческую паузу и вернулась к деятельности в 2023 году.