Известный советский и российский кинорежиссер, народный артист РСФСР Валерий Усков скончался в возрасте 92 лет, сообщил в своем телеграм-канале Союз кинематографистов России. В числе наиболее известных его работ — «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень».

«Приносим соболезнования родным и близким Валерия Ивановича», — написали в Союзе кинематографистов России, членом которого Усков являлся.

Валерий Усков родился 22 апреля 1933 года в Свердловске (Екатеринбург), в 1955 году окончил факультет журналистики Уральского государственного университета им. Горького, потом работал редактором и ассистентом режиссера на Свердловской киностудии, а в 1959 году стал ее режиссером — а также Свердловской студии ТВ и ЦСДФ.

В 1961 году Усков окончил режиссерский факультет ВГИКа, где учился в мастерской знаменитого документалиста Ильи Копалина, получившего «Оскар» за фильм «Разгром немецких войск под Москвой». Благодаря своей дипломной работе — фильму «Самый медленный поезд» по сценарию Юрия Нагибина — начинающий режиссер получил приглашение на «Мосфильм», где с 1964 года получил должность в штате.

В 1971 году Усков стал членом КПСС, он также входил в состав Союзов кинематографистов СССР и России, являлся лауреатом Госпремии СССР и премии Ленинского комсомола, был кавалером орденов «Знак Почета», «Ордена Почета» и «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени.

Усков женился дважды, первый раз — на актрисе Людмиле Давыдовой, которую знал по учебе во ВГИКе. Когда они стали жить вместе, она еще была замужем за сыном Ивана Пырьева — наставника Ускова, позвавшего его на «Мосфильм». После ее развода они расписались и прожили вместе три года, которые Усков потом называл «едва ли не самыми тяжелыми в жизни», а после расторжения брака в ЗАГСе устроил «пирушку для друзей». Уже после расставания он написал специально для бывшей жены — которая, по его словам, не умела улыбаться — роль Натальи Меньшиковой в своем сериале «Тени исчезают в полдень».

«В 1996 году она покончила с собой. До меня был один муж и после меня пять, а на похороны пришел я один», — рассказывал Усков потом.

Второй женой Ускова стала советская актриса Наталья Челобова, которая работала диктором на советском Центральном ТВ и вела в том числе культовую детскую передачу «Спокойной ночи, малыши!» — как раз при ней в студии впервые появился персонаж Степашка. В интервью Усков рассказывал, что влюбился в будущую супругу, увидев ее на телеэкране, и долгое время «бегал за ней как мальчишка», несмотря на свой статус «мэтра с Госпремией».

В 1990-х годах Усков создал несколько постановок для МХАТа им. Горького — в частности, спектакли «Ее друзья» и «В день свадьбы» по пьесам Виктора Розова.

Все режиссерские и сценарные работы Ускова, включая дипломную работу во ВГИКе, были созданы им в соавторстве с троюродным братом — Владимиром Краснопольским, с которым они в детстве спали в одной колыбели. Вместе они сняли «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын», «Соучастие в убийстве» и другие фильмы и сериалы.

Исключением стала «Хозяйка гостиницы» (2017), которую 82-летний Усков снимал в одиночку по заказу Первого канала на «Мосфильме».

Одной из их совместных с Краснопольским работ стал исторический фильм «Ермак», где, по словам Ускова, хотел сняться Арнольд Шварценеггер. На эту роль актера настойчиво предлагал голливудский продюсер Дино Де Лаурентис. По его словам, Шварценеггеру так понравился сценарий, что он готов отказаться от половины гонорара. Однако Усков и Краснопольский, по словам режиссера, отказались и от этой кандидатуры, и от предложенного Де Лаурентисом в качестве альтернативы Дольфа Лундгрена. В интервью Усков рассказывал, что последней каплей стало требование продюсера переписать сценарий, оставив Ермака в живых.