Актер, режиссер и артист дубляжа Андрей Гриневич умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщил в социальной сети «Вконтакте» его коллега Ислам Ганджаев.

Ганджаев назвал Гриневича потрясающим артистом, режиссером и наставником, который оказал на него сильное влияние.

«А че это ты забасил?» — спросил он однажды, когда я пригласил его как директор студии. И тогда я понял, что вырос. Вырос благодаря ему, — признался актер.

Телеграм-канал «Русский дубляж» уточнил, что на протяжении нескольких месяцев Гриневич боролся с тяжелой болезнью и в последнее время уже не работал в качестве актера озвучивания, однако «до последних дней» принимал участие в различных проектах в качестве режиссера.

Андрей Гриневич родился в Саратове в 1956 году. Его мать, народная артистка РСФСР Раиса Максимова, сразу после рождения ребенка переехала в Москву и отдала сына в дом ребенка. Позднее его забрала и увезла в Москву бабушка.

В 1976 году он окончил Театральный институт Саратовской государственной консерватории. После службы в армии поступил на актерско-режиссерский факультет Школы-студии МХАТ к Олегу Ефремову, а позднее — в мастерскую Евгения Матвеева во ВГИК.

В 1981 году на экраны вышел фильм «Пора красных яблок», где Гриневич дебютировал в одной из ролей, в том же году он снялся в драме «Три дня и два года» по сценарию Андрея Битова и Тимура Пулатова. В 1986 году Гриневич появился в фильме «Плюмбум, или Опасная игра» Вадима Абдрашитова.

В начале девяностых он принял участие в съемках фильма «По прозвищу «Зверь», а также появился в эпизодической роли в американской комедии «Полицейская академия 7: Миссия в Москве».

В 1993 году поставил спектакль «Тень» по пьесе Евгения Шварца в Саратовском Театре юного зрителя. Участвовал в качестве одного из режиссеров в съемках сериалов «Солдаты» и «Туристы». Также работал как режиссер дубляжа над мультсериалами «Губка Боб», «Черепашки ниндзя» и «Щенячий патруль».

Наибольшую популярность принесла Гриневичу работа актера озвучивания в фильмах «Крепкий орешек 2» и «Осада» (Брюс Уиллис), «Робин Гуд: Принц воров» (Шон Коннери), «Горячие головы» (Чарли Шин), «Город грехов» и «Убить Билла» (Майкл Мэдсен), «Филадельфия» (Антонио Бандерас) и «Первый рыцарь» (Ричард Гир).