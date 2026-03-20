На 98-м году жизни скончался патриарх Православной церкви Украины Филарет, сообщил митрополит Епифаний в Facebook*.

Епифаний призвал «всеукраинскую паству возносить» молитвы за упокой души патриарха Филарета.

«Мы всегда будем помнить наставления Патриарха Филарета о важности поддержания единства Украинской Церкви вокруг киевского престола. Будем помнить и выполнять также его уроки и наставления о важности Соборности, о смирении перед волей Божией и волей полноты Церкви, о преданном служении Богу, Церкви Христовой и украинскому народу», — говорится в сообщении митрополита.

РПЦ неоднократно указывала, что считает ПЦУ раскольнической. В марте 2024 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал «компанией ряженых» священников Православной церкви Украины, отметив, что они «святотатствуют» и «будут страшно наказаны Богом». Он также выразил надежду, что «по божьей милости» церковный раскол «уйдет в небытие», и «православная вера снова укрепится на Святой Руси, и в первую очередь на близкой всем нам украинской земле».

Православная церковь Украины была создана в 2018 году в Киеве путем слияния двух других раскольнических структур. Непосредственное участие в ее создании приняли представители Константинопольского патриархата.

