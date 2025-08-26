На 66-м году жизни умер бывший первые губернатор Новгородской области Михаил Прусак. Об этом сообщил врио главы региона Александр Дронов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Михаил Михайлович возглавлял Новгородскую область в очень непростые годы. Но его профессионализм, смелость, умение брать на себя ответственность и принимать подчас непопулярные решения позволили региону сделать важнейшие шаги в развитии», — написал он.

Дронов от имени правительства Новгородской области выразил соболезнования родным и близким Прусака.

Михаил Прусак родился 23 февраля 1960 года в Ивано-Франковской области (УССР). Получив педагогическое образование и отслужив в армии, он окончил Высшую комсомольскую школу и был распределен в Новгородскую область. В 1988 году он возглавил совхоз «Трудовик», а год спустя стал депутатом Верховного Совета СССР.

В 1991 году Прусак стал доверенным лицом Бориса Ельцина на выборах, что предопределило его назначение главой администрации Новгородской области в октябре того же года. Он сохранял этот пост на протяжении четырех сроков подряд, вплоть до 2007 года.

В ноябре 2016 года он перенес инсульт, и его состояние, по данным СМИ, было тяжелым. В марте 2025 года первому губернатору региона вручили почетный знак «За заслуги в развитии парламентаризма».