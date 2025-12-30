Умер советский и российский иллюзионист, народный артист РСФСР Эмиль Кио (младший), ему было 87 лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный.

«Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста! Земля Вам пухом», — написал он под цветным фотопортретом артиста.

Эмиля Кио похоронят на Троекуровском кладбище 2 января, сообщили ТАСС в пресс-службе Большого Московского цирка.

Эмиль Эмильевич Кио, сын и тезка легенды советского цирка Эмиля Теодоровича Кио, родился в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) 12 июня 1938 года.

Кио — псевдоним артистической династии. Эмиль Теодорович родился в семье Гиршфельд-Ренард, одно время выступал как Эмиль Ренард, а потом стал выходить на манеж как Эмиль Кио. Он прописал эту фамилию в официальных документах и дал ее сыновьям Эмилю и Игорю.

В 1960-м окончил Московский инженерно-строительный институт (ныне Московский государственный строительный университет, МГСУ) и получил специальность инженера-градостроителя. Его дипломной работой был проект Театральной площади в Рязани, по которому и осуществили финальный этап ее реконструкции. Советское Министерство образования наградило Эмиля Кио медалью «За лучшую научную студенческую работу СССР».

Отец, знавший о трудностях жизни циркового артиста, не хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Но тот рано начал помогать ему в работе, а после выпуска, в 1961 году, начал выступать с отцом на арене как его ассистент.

«Все технические знания, полученные Кио в строительном институте, позже помогли ему при конструировании реквизита, имеющего для иллюзиониста первоочередное значение», — сообщается на сайте МГСУ.

В частности, Эмиль Кио младший рассчитал и разработал трюк «волшебная веревка», когда канат вытягивался вертикально вверх без всякой опоры. Трюк воспроизводил технику индийских факиров, которая считалась утерянной, и использовался в репертуаре Эмиля и его младшего брата Игоря Кио, тоже ставшего иллюзионистом.

В отличие от отца, который добивался старался сделать представление максимально карнавальным, сын, выступавший в строгом костюме, напоминал зрителям скорее ученого, который демонстрировал поразительные опыты, писали про него в обзорах в советской прессе.

Многие трюки Кио-младший заимствовал у отца, но значительно их модернизировал, превращая в принципиально другие. Были в его репертуаре и новые номера, никогда ранее не исполнявшиеся.

Эмиль Кио пережил младшего брата почти на 20 лет — Игорь Кио умер в августе 2006 года, ему было 62. Оба брата были трижды женаты, при этом последней женой Эмиля стала Иоланта Ольховикова, тоже потомственная артистка, на которой ранее вторым браком был женат Игорь.