Советский и российский историк, писатель и публицист Рой Медведев умер в возрасте 100 лет. Об этом сообщила ТАСС его невестка Светлана Медведева в пятницу, 13 февраля.

«Рой Медведев ушел из жизни. Это случилось сегодня утром», — приводит агентство ее слова.

По словам Светланы Медведевой, предполагаемая причина смерти — сердечная недостаточность. Она сообщила, что в ближайшее время будет проведено вскрытие.

«Пока еще вскрытия не было. Я жду сейчас полицию. Он же дома умер. Полиция уедет, приедут из морга, заберут его», — уточнила невестка историка.

Она также рассказала, что прощание с Роем Медведевым пройдет 17 февраля в морге в Одинцове, затем его кремируют.

Рой Медведев — брат российского и британского биолога и писателя Жореса Медведева. Он получил известность как диссидент, общественный и политический деятель, автор книг о советских и российских руководителях. Среди его историографических работ — биографии Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова.

Биография Роя Медведева

Близнецы Рой и Жорес Медведевы родились 14 ноября 1925 года в Тифлисе (ныне Тбилиси) в семье политработника Красной Армии Александра Романовича и виолончелистки Юлии Исааковны. Рой получил имя в честь одного из основателей компартии Индии Манабендры Роя, Жорес — в честь французского социалиста Жана Жореса. В 1938 году отец был репрессирован и весной 1941 года умер в лагерях Колымы. После ареста отца семья Медведевых сначала уехала в Ленинград к родственникам, затем перебралась в Ростов-на-Дону. С началом Великой Отечественной войны Медведевы жили в эвакуации в Тбилиси, рядом с родственниками матери.

В 1943 году Роя Медведева призвали в армию, где он служил во вспомогательных частях тылового обеспечения Закавказского фронта. К моменту призыва он еще не окончил среднюю школу, но сдал все экзамены на аттестат зрелости экстерном. Затем вплоть до конца войны он прослужил в воинской части, занимавшейся ремонтом поврежденной на фронте военной техники.

В 1951 году Рой Медведев с отличием окончил философский факультет Ленинградского государственного университета им. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). В 1958 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук в Московском государственном педагогическом институте им. Ленина (ныне Московский государственный педагогический университет).

После выпуска Рой Медведев несколько лет работал учителем истории в одной из школ в рабочем поселке Свердловской области, позднее — директором семилетней школы в Ленинградской области.

С 1958 по 1961 год занимал должности редактора, заместителя главреда учебно-педагогического государственного издательства РСФСР «Учпедгиз» (ныне издательство «Просвещение»).

В 1959 году вступил в КПСС, что стало возможным благодаря тому, что с наступлением хрущевской «оттепели» его отца реабилитировали. Однако в 1960-е годы, будучи заведующий сектором Научно-исследовательского института производственного обучения Академии педагогических наук СССР, Рой Медведев активно участвовал в движении диссидентов и в 1969 году был исключен из партии за рукопись книги «К суду истории: генезис и последствия сталинизма». Книга вышла в 1971 году в США, позднее во Франции, Англии, Италии и других странах Запада. В СССР ее издали только в 1990 году и под другим названием — «О Сталине и сталинизме».

В марте 1970 года Рой Медведев вместе с академиком Андреем Сахаровым и физиком Валентином Турчиным отправил открытое письмо руководителям КПСС и правительства, в котором говорилось о необходимости «демократизации общественной жизни в стране» для «сохранения и укрепления советского социалистического строя». В это же время в интеллигентской среде распространялись рукописные книги его брата Жореса с критикой советских ограничений научного сотрудничества с зарубежьем и заграничных поездок, а также цензуры в отношении почты, публицистики и книг из-за рубежа. В мае 1970 года Жореса Медведева насильственно поместили в Калужскую психиатрическую больницу, но вскоре освободили благодаря протестам как за границей, так и в самом Советском Союзе.

Рой Медведев вместе с видными соратниками вел борьбу против психиатрических репрессий, которым среди прочих подвергся его брат. В 1971 году братья составили сборник «Кто сумасшедший?», который напечатали за рубежом. С этого времени обоих регулярно начали публиковать за границей.

В том же 1971 году Роя Медведева уволили из академии. В его квартире провели обыск, изъяли его архив. Ученый на некоторое время переехал из Москвы в Прибалтику. С 1973 года Рой Медведев разошелся во взглядах с большинством диссидентов, считая, что они вступают в слишком сильную конфронтацию советским руководством, и получая в ответ обвинения в слишком большой уступчивости властям. Его брат Жорес Медведев в это время выехал в Англию и был лишен советского гражданства, которое ему вернули только в августе 1990 года указом президента СССР Михаила Горбачева.

Рой Медведев с началом перестройки поддержал курс Горбачева. В 1989 году его членство в КПСС было восстановлено, он стал народным депутатом СССР и членом Верховного Совета. Также было, наконец, разрешено печатать его книги — тогда его имя стало широко известно не только зарубежным, но и советским читателям. В сентябре 1991 года на съезде народных депутатов СССР Рой Медведев выступил против запрещения Коммунистической партии.

После распада СССР Роя Медведева считали одним из тех, кто мог бы возглавить движение за демократический социализм. В 1991 году он был соучредителем и сопредседателем Социалистической партии трудящихся (ныне ликвидирована), которая была создана на платформе съезда КПСС. Ученый жестко критиковал как действия Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), так и Бориса Ельцина. Осенью 1993 года он вошел в список кандидатов в депутаты Госдумы I созыва от блока «Отечество», но блок не собрал необходимого числа подписей.

В 1990-е годы продолжал писать книги и статьи по истории, педагогике, социологии, литературоведению, философии. Его труды переведены на 14 языков и вышли отдельными изданиями в 20 странах. В начале XXI века Рой Медведев отошел от политической деятельности. Среди его известных книг «Хрущев. Политическая биография» (1986), «Личность и эпоха. Политический портрет Л. И. Брежнева» (1991), «Юрий Лужков и Москва» (2008), «Дмитрий Медведев: двойная прочность власти» (2009), «Время Путина» (2014).