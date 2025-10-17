Сооснователь, вокалист и ведущий гитарист рок-группы Kiss Пол Дэниел «Эйс» Фрейли скончался на 75-м году жизни. Об этом пишет Variety со ссылкой на заявление семьи.

Фрейли скончался от травм, которые получил во время падения в студии в сентябре. Музыканту после травмы оказали медицинскую помощь, и его представители говорили, что жизни Фрейли ничего не угрожает. При этом врачи рекомендовали ему артисту воздержаться от поездок. Позже стало известно, что у Фрейли произошло кровоизлияние в мозг. 11 октября музыкант отменил все концерты до конца года.

По данным TMZ, Фрейли был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любящими, заботливыми, умиротворяющими словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покинул этот мир», — сказано в заявлении.

Члены семьи музыканта подчеркнули, что масштаб его смерти «колоссален и превосходит всякое понимание».

Дэниел Фрейли, известный своим образом Space Ace, — ключевой участник Kiss с момента основания коллектива в 1973 году. Музыкант сыграл значительную роль в создании звучания и имиджа группы. Фрейли автор композиций Cold Gin, Parasite, Shock Me, Talk to Me.

В 1982 году после первого ухода из Kiss Фрейли занимался сольной карьерой, а затем воссоединился с коллективом в 1990-х. Окончательно покинул группу он в 2002 году.

Фрейли был женат на Джанет Треротола с 1976 года. У них есть дочь Моника.