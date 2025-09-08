В возрасте 96 лет скончался академик Российской академии наук Евгений Федосов, сообщила пресс-служба РАН. Ученый был идеологом разработки авиационной составляющей ядерной триады СССР — стратегических крылатых ракет Х-55 и их носителей, самолетов Ту-95МС и Ту-160.

«Ушла легенда — академик [Евгений Федосов], лично знавший [авиаконструкторов Артема] Микояна, [Павла] Сухого и [Александра] Яковлева», — отметили в Государственном НИИ авиационных технологий (ГосНИИАС), где Федосов был научным руководителем.

В ГосНИИАС подчеркнули, что авиационные комплексы ядерной триады, за которые отвечал Федосов, обеспечивали стратегическое равновесие между СССР и США. Ученый был удостоен звания Героя социалистического труда за свою работу.

Академик до конца дней оставался одним из главных экспертов авиационной науки, подчеркнули в ГосНИИАС. «Светлая память о нем будет жить в сердцах его коллег, учеников и последователей», — сказал генеральный директор учреждения Сергей Хохлов.

Евгений Федосов родился 14 мая 1929 года в Москве. В 1952-м он окончил приборостроения Московского высшего технического училища (сейчас — Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана).

В ГосНИИАС он начал работать с 1954-го. В организации Федосов занимал разные посты — от старшего инженера до генерального директора, а в 2006-м стал научным руководителем.

Федосов принимал участие в разработке и создании всех поколений ракет класса «воздух-воздух». Кроме того, его опыт работы над первыми подобными самонаводящимися ракетами лег в основу кандидатской диссертации. Как пишет РИА Новости, она стала важным этапом в истории всей авиационной науки.

Академик написал более 250 научных работ, а также автобиографическую книгу «Полвека в авиации. Записки академика». Церемония прощания с ним состоится 11 сентября на мемориальном кладбище в Мытищах.