Пятилетний Алим Алимурзаев, которого в сентябре по поручению президента Владимира Путина доставили из Китая в Россию самолетом из президентского отряда, умер в больнице в Дагестане после борьбы с онкологическим заболеванием. О смерти ребенка рассказал «КП Северный Кавказ» его отец Магомед Алимурзаев.

«Он нас покинул», — приводит издание слова мужчины.

Алим Алимураев умер в 11:00 17 октября в паллиативном отделении детской городской больницы в Махачкале, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Ярослав Глазов. Как пишет «КП Северный Кавказ», с середины сентября мальчик находился у себя дома в кругу родственников.

«Каждый день они [члены семьи] наблюдали, как их активный жизнерадостный сын становится все слабее», — говорится в статье.

У тяжелобольного Алима была диагностирована нейробластома правого надпочечника. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал KP.RU, что мать мальчика вывезла сына на лечение в Китай, где его состояние резко ухудшилось — начались приступы эпилепсии. Она обратилась за помощью в российское посольство, после чего посол лично проинформировал Путина о сложившейся ситуации. Президент, находившийся в это время с визитом в Китае, поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко организовать экстренную эвакуацию мальчика. Министр направил в КНР двух российских врачей, которые стабилизировали состояние ребенка для дальнейшей транспортировки.

В начале сентября Алима перевезли из Китая в Москву. Для его транспортировки Путин распорядился предоставить борт специального летного отряда «Россия», который обеспечивал визит президента в КНР. В Москве мальчик находился в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России.

19 сентября Алима доставили в Махачкалу и направили на лечение в детскую городскую клиническую больницу дагестанской столицы. Глава Дагестана Сергей Меликов давал поручение региональному минздраву обеспечить непрерывное сопровождение семьи и необходимое лечение ребенка. Руководитель региона также рассказал, что мальчик — уроженец Дагестана.