Телеведущий, продюсер и режиссер Александр Олейников умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщил Первый канал в субботу, 24 января.

«Печальная новость. Не стало Александра Олейникова», — говорится в сообщении канала.

Сын продюсера Максим уточнил в разговоре с РБК, что отец умер в ночь на 24 января. По данным источника ТАСС в окружении телеведущего, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

«Это случилось ночью, дома. Вышел покурить и умер. Вероятно, тромб. Умер внезапно», — рассказал собеседник агентства.

Александр Олейников родился 21 октября 1965 года в Москве. Получил образование во ВГИКе и Московском государственном институте культуры (МГИК). Работал на телевидении с середины 1980-х. На заре карьеры снимал музыкальные ролики немецкого певца Дитера Болена.

Широкую известность Олейников получил в 1990-е годы. Он работал на каналах ТВ-6, НТВ, «Россия» и Первом канале. На ТВ-6 вел передачи «Мон кино», «Моя звезда», «Моя история» и «Ваша музыка». В 1995—1997 годы был генеральным продюсером канала. После закрытия ТВ-6 перешел на НТВ с программой «Ох уж эти дети!». В 2002 году перешел на канал «Россия», где руководил различными проектами, в том числе «Доброе утро, Россия!» и «Вести+». В 2006—2012 годы занимал пост генерального продюсера ТВЦ. В 2013 году был соведущим шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

В 1993 году Олейников стал секретарем Союза кинематографистов. С 1997 по 2000 год был директором по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля. В начале 2000-х стал членом Академии российского телевидения.

Олейников выступил продюсером и сценаристом нескольких фильмов и сериалов. В его фильмографии представлены документальные ленты («Ледовая коррида Валерия Харламова»), мелодрамы («Моя любимая свекровь»), военные («Военная разведка») и криминальные сериалы («Граф Крестовский»), а также комедии, такие как «Любовь-морковь» и «Невидимки».