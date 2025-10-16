Генерал-полковник, доктор философских наук Николай Кизюн скончался в Москве в возрасте 97 лет. Об этом сообщают РБК и «Московский комсомолец» со ссылкой на его адвоката Александра Зорина.

«С прискорбием сообщаю, что сегодня на 98-м году жизни скончался генерал-полковник Кизюн Николай Фадеевич», — приводят издания слова Зорина.

Кизюн умер в городской клинической больнице им. Юдина, причина смерти не называется.

Николай Кизюн родился 20 января 1928 года в Юргинской районе Сибирского края (сейчас Кемеровская область — RTVI). В 1946 году окончил танковое училище в Харькове, а с 1949 года служил командиром взвода разведки мотострелкового полка в Германии, в районе Потсдама.

В дальнейшем служил в Беларуси, Прикарпатье, на Дальнем Востоке и Сибири. Принимал участие в афганистанской кампании советских войск — руководил политотделом группы советских военных советников в Демократической республике Афганистан. В 1992 году ушел в отставку после 47 лет службы и посвятил себя сначала хозяйственной деятельности, а затем — общественной.

Генерал-полковник награжден орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Красной Звезды, двумя орденами «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР», он также получил медали «Саурской революции» Демократической Республики Афганистан и «Красное Знамя» Монгольской Народной Республики.

Регулярно принимал участие в парадах Победы 9 мая, СМИ отмечают, что Кизюн был лично знаком с Владимиром Путиным и жал ему руку на военном параде.

В августе 2025 года адвокат Зорин сообщил, что ветерана пытаются лишить квартиры вдова его сына и нотариус. 14 февраля 2025 года скончался сын Кизюна Сергей, бывший военный комендант Чечни. Как рассказал Baza адвокат, через 11 дней квартиру к Кизюну пришла вдова Сергея Галина вместе с нотариусом — они дали слабослышащему и плохо видящему ветерану документы на отказ от наследства под видом «документов для оформления», заверив пожилого мужчину, что это «последняя воля сына».

Кизюн под давлением заполнил бумаги и встал под угрозу остаться без жилья. Как писал «Московский комсомолец» дело тогда взял под личный контроль глава СК Александр Бастрыкин.

7 октября Никулинская межрайонная прокуратура вступила в гражданский процесс с целью отменить оформленный под давлением отказ от наследства. В своем блоге адвокат Александр Зорин подтвердил, что ветерану удалось выиграть суд, тогда же он написал, что после заседания «Николаю Фадеевичу стало плохо, и потребовалась медицинская помощь».