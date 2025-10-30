На 76-м году жизни умер заслуженный артист России Анатолий Меньщиков, артист труппы Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. О его смерти сообщила пресс-служба учреждения культуры.

Как сообщил ТАСС директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, Меньщиков скончался после продолжительной болезни. Собеседник агентства пояснил, что причиной смерти стали сердечная недостаточность и онкологическое заболевание, а последние месяцы жизни артист находился в реанимации.

В самом театре рассказали, что артист в последний раз выходил на родную сцену 19 мая 2025 года, где он играл в спектакле «Улыбнись нам, Господи».

Дата и место прощания с Меньщиковым будут объявлены позднее.

Анатолий Меньщиков родился 3 июня 1950 года. В 1967 году он начал работать в Театре на Таганке в качестве машиниста сцены. Через год он дебютировал как актер в постановке Юрия Любимова «Тартюф», исполнив роль Лорана.

В те же годы Меньщиков занялся составлением историко-биографических записей о театральной жизни. Среди сохранившихся материалов — анкета с автографами известных артистов Таганки: Владимира Высоцкого, Валерия Золотухина, Вениамина Смехова, Леонида Филатова и Бориса Хмельницкого.

Профессиональное актерское образование он получил в Театральном училище им. Щукина, окончив его в 1977 году, после чего стал артистом Театра Вахтангова. За время карьеры Меньщиков работал с такими режиссерами, как Евгений Симонов, Петр Фоменко, Роман Виктюк и Римас Туминас.

Среди его основных работ — роли Еремеева, Агамемнона, Федьки-каторжного. Наиболее продолжительной стала роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш», которую он играл на протяжении более двадцати лет и исполнил свыше 400 раз.

В 2021 году, к столетию Театра Вахтангова, Анатолий Меньщиков был удостоен премии «Человек театра».