Писатель-фантаст Василий Головачев умер в возрасте 77 лет, об этом сообщил переводчик и фантастиковед Владимир Баканов. По словам приятельницы автора Галины Леоновой, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Василий Головачев ушел из жизни 7 сентября в реанимации московской больницы.

«Светлая память знаменитому писателю и хорошему человеку! Они дружили с детства — Василий Головачев и мой муж. <…> Василий приезжал к нам в гости много лет. А мы оба были у него дома в Москве. <…> Так жаль, что больше не приедет…», — цитирует The Voice слова Леоновой.

Она добавила, что «известие оглушило», поскольку ее семья надеялась, что Головачев «все же поправится и вновь приедет».

Баканов признался, что сам «еще не осознал [уход Головачева из жизни]». Он назвал фантаста человеком «немыслимой, фантастической энергии», «звездой русской фантастики 90-х годов», которая «щедро делилась идеями».

«Любил людей, легко шел на контакт, динамичный, быстрый, порой резкий… От него искрило! Бывший спортсмен, долгие годы он мучился от боли в коленях — и пытался скрыть ее, не желая напрягать окружающих. Многие «старички» нашей Школы отлично его помнят, он всего приезжал на наши конференции, шутил, смеялся — а иногда задирал нос и звал смотреть марки», — вспоминает Баканов.

Василий Головачев родился 21 июня 1948 года в Жуковке Брянской области. В 1972-м он окончил Рязанский радиотехнический институт, после чего отправился служить на Дальний Восток. После армии переехал жить на Украину, работал там инженером-конструктором в государственном проектно-конструкторском институте «Металлургавтоматика». Однако в 1989 году уволился и полностью посвятил себя творческой деятельности.

Головачев написал более сотни романов, повестей, рассказов и сценариев. В числе его произведений «Черный человек», «Смутное время», «Олег Северцев», «Абсолютный игрок», «Катарсис» и другие. По книге «Смерш-2» режиссер Константин Максимов снял фильм «Запрещенная реальность».