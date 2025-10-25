Заслуженный артист России и один из самых известных мастеров российского кинодубляжа Алексей Золотницкий умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщила пресс-служба Театра Олега Табакова, где служил актер.

«Уход Алексея Алексеевича — невосполнимая потеря для российского искусства. Мы скорбим вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными поклонниками его таланта», — говорится в сообщении.

Золотницкий умер 25 октября после продолжительной болезни, пишут «Известия». В 2011 году артист перенес микроинсульт, но продолжал играть в театре. В результате второго инсульта спустя шесть лет у него нарушилась речь и координация движений.

Алексей Золотницкий родился 16 июля 1946 года в Москве. Учился в студии при театре имени Станиславского, Щепкинском театральном училище и на филологическом факультете МГУ. После окончания училища Золотницкий служил в Театрах имени Маяковского и Моссовета, с 1989 года — в театре Олега Табакова.

Еще в подростковом возрасте Золотницкий начал озвучивать зарубежные фильмы. По оценке самого артиста, за свою карьеру он озвучил около 10 тыс. главных ролей в кино.

В частности, его голосом в российском прокате «говорили» Роберт Де Ниро, Ален Делон, Энтони Хопкинс, Роберт Редфорд, Роуэн Аткинсон. Также Золотницкий переозвучивал советского и эстонского актера Лембита Ульфсака в фильме «В поисках капитана Гранта».

Золотницкий признавался в интервью, что в отсутствие съемок голос его «просто кормил». Табаков, по словам артиста, в шутку называл его «золотым голосом». О дате и месте прощания с Золотницким не сообщается.