Звезда сериала «Полицейский с Рублевки», актер Роман Попов умер на 41-м году жизни после рецидива рака мозга. Об этом сообщают «Известия», а также телеграм-каналы «112» и Shot со ссылкой на источники.

В 2018 году у Попова диагностировали астроцитому головного мозга. Пройдя хирургическое вмешательство и последующую терапию, артист смог возобновить профессиональную деятельность. Однако спустя семь лет, в 2025 году, произошел рецидив заболевания, который привел к тяжелым осложнениям — утрате зрительной и слуховой функций.

Астроцитома — это опухоль мозга, возникающая из астроцитов, клеток-помощников, которые поддерживают и питают нервные клетки. Как одно из самых распространенных заболеваний центральной нервной системы, она бывает доброкачественной и злокачественной, медленно нарушая нормальную работу мозга.

Роман Попов родился 9 февраля 1985 года. Его актерская фильмография насчитывает свыше 30 проектов. Артист участвовал в съемках нескольких картин, среди которых «Три друга, клад и матрос Кошка», «Письмо Деду Морозу» и «Любовь по Фрейду». Особое место в его работе занимает фильм «Большой человек», где он исполняет главную роль.

Наибольшую известность актеру принесла франшиза «Полицейский с Рублевки», в которой он играет следователя Игоря Мухича. Попов участвовал во всех частях проекта, включая основные сезоны (2016-2019) и новогодние спецвыпуски. Его творческая деятельность также включала участие в дуэте «20:14. Город Сочи» и проекте Comedy Radio.