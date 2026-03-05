Бывшая модель Мария Эдельвейс — жена вокалиста группы «Отпетые мошенники» Сергея Аморалова (Суровенко) — умерла в возрасте 44 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, Эдельвейс страдала от почечной недостаточности. В конце февраля состояние женщины ухудшилось, Аморалов сам привез супругу в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Эдельвейс скончалась 1 марта.

Директор «Отпетых мошенников» Дмитрий Чунчинов в разговоре со «СтарХитом» отказался комментировать информацию о смерти Эдельвейс. Он отметил, что отменять гастроли группы не планируется, следующий концерт пройдет 7 марта.

Мария Эдельвейс окончила педагогический институт, курсы телеведущих и углубленного английского, а также училась на дизайнера одежды. С Сергеем Амораловым она познакомилась в ночном клубе в 2004 году. Через четыре года пара поженилась, детей у них не было.

Музыкант признавался, что «50% того, что с ним происходит хорошего, — это благодаря» жене.

«Я понимаю людей, которые много раз разводятся, потому что не могут найти своего человека. Мне повезло, мы как пазлы совпали, я в 25 лет нашел ее и за все безумно благодарен», — рассказывал Аморалов.