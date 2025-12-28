Звезда французского кинематографа и секс-символ 1950-х и 1960-х годов Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года, сообщает BFMTV со ссылкой на основанный актрисой фонд. Причина смерти в заявлении не называется.

В конце ноября французские СМИ сообщали, что Бардо попала в больницу. Причина госпитализации не уточнялась. До этого сообщалось, что в октябре актриса провела несколько недель в больнице в связи с «серьезным заболеванием». В фонде Бардо в начале декабря заявили, что актриса идет на поправку, а также просит журналистов уважать ее частную жизнь и «предлагает всем успокоиться».

Брижит Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Она начала карьеру как фотомодель — в 15 лет ее фото впервые появилась на обложке популярного журнала Elle. В кино Бардо дебютировала в возрасте 18 лет, снявшись в комедии «Нормандская дыра». В 1956 году главная роль в мелодраме «И бог создал женщину» Роже Вадима, который был первым мужем актрисы, сделала ее мировой звездой.

За почти 20-летнюю карьеру Бардо снялась более чем в пятидесяти кинокартинах и выпустила несколько музыкальных альбомов. Среди популярных картин с участием актрисы — «Истина», «Презрение», «Вива, Мария!», «Дорогая Брижит», «Мужское — женское», «Парижанка», «Знаменитые любовные истории», «Послушницы», «Ромовый бульвар» и «Нефтедобытчицы».

Бардо работала как актриса с такими известными деятелями кино, как Ален Делон, Марчелло Мастроянни, Серж Генсбур. Она снималась у Жан-Люка Годара и других известных французских режиссеров.

В 1987 году Бардо, продав на аукционе драгоценности и личные вещи, основала Фонд Брижит Бардо, который ведет деятельность в сфере зоозащиты.