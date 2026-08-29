В возрасте 89 лет умерла бывший директор Государственного музея В. В. Маяковского Светлана Стрижнёва. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила нынешний директор музея Марина Краснова.

«Сегодня не стало Светланы Ефимовны Стрижнёвой. Обладая не только красотой, но и талантом, умом, смелостью, дерзостью, она сумела сделать такой музей, который вошел в учебники по музеологии», — написала Краснова.

Она также отметила, что ей выпала честь работать со Стрижнёвой и учиться у нее «мудрости, честности и страстности в подходе к работе и к жизни».

Светлана Стрижнёва родилась 26 марта 1937 года в Донбассе. После окончания Московского государственного историко-архивного института она связала свою профессиональную деятельность с музейным делом. В 1960—1970-х годах около 15 лет возглавляла передвижной музей Льва Толстого. В 1977 году Стрижнёвой присвоили звание заслуженного работника культуры РСФСР.

В 1981 году Стрижнёва возглавила Государственный музей В. В. Маяковского в Москве и руководила им более 30 лет — до декабря 2012 года. При ней в конце 1980-х годов была создана новая экспозиция музея, построенная на художественных образах, ассоциациях и цитатах из произведений Маяковского, а не на традиционном последовательном показе документов и предметов. Стрижнёва также занималась исследовательской и издательской работой, связанной с наследием поэта. В 1997 году ее наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, позднее она получила золотую медаль Российской академии художеств за новаторство в музейной работе.

В декабре 2012 года Стрижнёва ушла с должности директора музея по собственному желанию, объяснив решение состоянием здоровья. Ее отставка произошла на фоне дискуссии о дальнейшей судьбе созданной при ней экспозиции и планов реконструкции здания музея.