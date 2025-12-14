Куратор открывшейся 11 декабря в Москве выставки «Марк Шагал. Радость земного притяжения» — известный российский искусствовед Евгения Петрова — умерла на 80-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщается в телеграм-канале Русского музея.

Евгения Петрова имела почетное звание заслуженного деятеля искусств РФ и кандидатскую степень по искусствоведению, а также входила в состав Российской академии художеств. В следующем году она отметила бы 60-летие своей непрерывной работы в Русском музее. Ранее искусствовед занимала должность его замгендиректора по научной работе, а в последнее время являлась главным экспертом по научно-издательской деятельности.

В последнюю пару лет Петрова выступила организатором и куратором первой выставки русского авангарда в Китае, проводившейся в рамках перекрестных годов культуры между двумя странами. Экспозиция состояла из произведений искусства из фондов Русского музея.

О смерти искусствоведа в своем телеграм-канале написала и директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина Ольга Галактионова. Она напомнила о двух «больших важных» совместных проектах с Петровой — выставке «Павел Филонов. Художник мирового расцвета» в РОСИЗО и недавно открывшейся в Пушкинском музее экспозиции «Марк Шагал. Радость земного притяжения».

«Филонов и Шагал были любимыми художниками Евгении Николаевны. Она была невероятно преданным искусству и музейному делу человеком. И пусть тот грандиозный успех, с которым проходит сейчас “Шагал”, станет лучшей памятью о ней», — написала Галактионова.

В пресс-службе ГМИИ отметили, что Петрова была выдающимся ученым, для которого искусство являлось смыслом жизни, а работа давала возможность делиться им с другими. «Искусствовед и талантливый организатор, она оставила яркий след в культурной жизни нашей страны», — говорится в сообщении музея.

Моновыставка «Марк Шагал. Радость земного притяжения» открылась 11 декабря 2025 года в Главном здании ГМИИ им. Пушкина на Волхонке, 1. Она продлится до середины марта. Там представлены работы «русского периода» творчества художника, написанные им с конца 1900-х по 1922 годы, и произведения, созданные уже в эмиграции.