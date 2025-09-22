Мать певца Леонида Агутина Людмила умерла на 86-м году жизни. Об этом сам артист сообщил 22 сентября в своем телеграм-канале.

Комментируя смерть матери, Агутин написал, что «знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил».

«Ангел мой, хранитель… Мое море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила. Моя интеллигентность. Мои слезы счастья. Мое великое терпение и вселенская любовь. Мое лето, чудесное, настоящее детское лето в пионерском лагере, куда вы с папой приезжали ко мне. А ты такая — в белых брюках, и твои руки, и я счастлив… И вот это лето кончилось. И больше уже никогда не начнется. Я люблю тебя, мам! Вот как тогда, маленький, целовал тебя перед сном — вот так и люблю. Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю. Прощай», — говорится в посте.

Агутин не указал причину смерти матери. В последние годы у нее обострились различные заболевания, главным из которых была болезнь Паркинсона, пишет телеграм-канал SHOT. В беседе с каналом отец Агутина Николай рассказал, что его жена умерла накануне у себя дома.

В сентябре 2024 года телеграм-канал Mash писал, что у Людмилы Агутиной случилось обострение панкреатита. По данным канала, женщина отказывалась от госпитализации вопреки советам врачей. Как утверждал Mash, она боялась, что из-за болезни Паркинсона в больнице ей станет хуже.