Заведующая музыкальной частью театра имени Вахтангова Татьяна Агаева умерла на 79-м году жизни. Об этом сообщил коллектив учреждения.

В театре уточнили, что Агаева скончалась после долгой болезни.

«Всем сердцем, всей душой она более 37 лет была предана Театру Вахтангова, возглавляла музыкальную часть, бережно сохраняя лучшие вахтанговские традиции», — говорится в заявлении.

Коллектив театра Вахтангова выразил соболезнования родным и близким Агаевой. Дата и место прощания с ней пока не объявлены.

Агаева сотрудничала с выдающимися театральными режиссерами, среди которых Петр Фоменко, Евгений Марчелли, Сергей Яшин, Рима Туминас и Наталья Ковалева. Вместе они создали более семидесяти спектаклей, среди которых «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Аленький цветочек», «Красная шапочка» и «Сказка о царе Салтане».

Кроме того, Агаева работала над музыкой более чем к 150 фильмам известных кинорежиссёров, включая Эльдара Рязанова, Марка Захарова и Никиту Михалкова. В разных качествах — дирижёра, хормейстера и певицы — она сделала множество записей для кино, радио, телевидения и фирмы «Мелодия».

Среди её работ — рок-опера «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты» Алексея Рыбникова, киномюзиклы «Небесные ласточки» Виктора Лебедева, «Мери Поппинс, до свидания» и «Ах, водевиль, водевиль» Максима Дунаевского, «Пеппи — длинный чулок» Владимира Дашкевича, «Обыкновенное чудо» Геннадия Гладкова и другие.