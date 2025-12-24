Медиаменеджер, основательница и соучредитель телекомпании REN-TV Ирена Лесневская умерла на 84-м году жизни. О ее смерти сообщила телеведущая, журналист, генеральный директор «VK Видео» Марианна Максимовская.

«Человек, чьим именем назван канал РЕН, который она когда то создала. Ирене Стефановне очень многим обязана я лично и мои коллеги по «Неделе». И — все российское телевидение, для которого она так много сделала в своей жизни», — написала она в Facebook*.

Ирена Лесневская родилась 30 мая 1942 года в поселке Урлютюп (Казахская ССР, ныне Павлодарская область Казахстана). В 1945 году, когда ей было три года, она переехала с матерью и братом в Москву.

Получив среднее образование, Лесневская поступила на режиссерский факультет ГИТИСа (ныне Российский институт театрального искусства). Позже, в 1960-х годах, она также окончила телевизионное отделение факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 1991 году Лесневская совместно с сыном Дмитрием основала телекомпанию, которой руководила в качестве генерального директора и президента вплоть до 2005 года. Созданный под ее руководством телеканал начал вещание в 1997 году.

Лесневская также занимала пост президента холдинга REN Media Group, была издателем и главным редактором журнала The New Times (в настоящее время главным редактором издания является Евгения Альбац**), а также состояла в Академии российского телевидения и академии кинематографических искусств «Ника».

В 2005 году Ирена Лесневская была удостоена премии ТЭФИ «За личный вклад в развитие телевидения». Также она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

