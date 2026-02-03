Советский диктор Центрального телевидения и ведущая Клуба веселых и находчивых (КВН), заслуженная артистка РСФСР Светлана Жильцова умерла на 90-м году жизни. О ее смерти сообщили в эфире Первого канала.

Светлана Жильцова родилась 26 марта 1936 года в Москве. Ее карьера на телевидении началась в 1950-х годах. Она стала одной из первых ведущих программы «Спокойной ночи, малыши!», где работала с 1964 по 1986 год.

Также она вела популярные детские и музыкальные передачи «Веселые нотки», «Будильник» и тележурнал «Пионер». С 1961 года Светлана Жильцова была бессменной ведущей Клуба веселых и находчивых (КВН) вместе с Александром Масляковым, оставаясь на этом посту до 1972 года.

За многолетнюю работу на телевидении она была награждена орденом «Знак Почета». Жильцова также работала диктором Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Последние годы жизни она провела в Москве.

Светлана Жильцова была замужем за диктором Всесоюзного радио Борисом Беленьким. У нее осталась дочь Мария. О дате и месте прощания с заслуженной артисткой РСФСР будет сообщено дополнительно.