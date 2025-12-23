Супруга Верховного муфтия России, главы Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгата Таджуддина Сания умерла в возрасте 80 лет в Уфе. Об этом сообщает хазарат на своей странице во «Вконтакте».

«Выражаю глубочайшие соболезнования нашему уважаемому Верховному муфтию Талгату-хазрату Таджуддину в связи со смертью его супруги Сании Габдрауфовны, с которой они прожили вместе почти 6 десятилетий», — написал в своем телеграм-канале глава Башкортостана Радий Хабиров.

Соболезнования семье Талгата от имени всех имамов Татарстана также выразил муфтий республики Камиль хазрат Самигулин.

«Пусть Аллах наградит Санию абыстай благами за то, что она много лет была рядом и поддерживала Талгата хазрата на его жизненном и тяжелом профессиональном пути ради Аллаха», — приводятся его слова на странице духовного управления мусульман республики.

Председатель Духовного управления мусульман России (ДУМ), главный муфтий Шейх Равиль Гайнутдин также направил семье слова соболезнования. Согласно сообщению на сайте ДУМ, Гайнутдин на татарском языке пожелал Таджуддину терпения, сил и стойкости пережить потерю.

Сам муфтий рассказал РИА Новости, что последние два года его супруга болела. На данный момент тело женщины перевозят из Уфы в ее родной город Зеленодольск в Татарстане, где и состоятся похороны.

Супруги прожили вместе 57 лет, в их семье родилось пять детей, уточняется на странице Таджуддина. Сания Абдрауфовна родилась в мусульманской семье, ее отец служил имам-хатыбом Азимовской мечети Казани.