Во вторник, 3 марта, скончалась театральный режиссер и писатель, преподаватель РГГУ Марина Сальтина. Причиной смерти стал инсульт.

Марина Генриховна Сальтина родилась 9 августа 1951 года в Казани. Она окончила историко-филологический факультет Казанского государственного университета имени Ульянова-Ленина и режиссерский факультет ГИТИСа имени Луначарского (курс профессора Марии Кнебель). Марина Сальтина работала режиссером в нескольких театрах, в частности в Дзержинском драмтеатре, в театре на Таганке.

В 1994 году она создала два учебных театра на базе Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) — студенческий Театр РГГУ и Учебный театр Института лингвистики (на иностранных языках), работала старшим преподавателем кафедры европейских языков Института лингвистики РГГУ. В 90-е и 2000-е Марина Сальтина поставила со студентами спектакли по пьесам «Женитьба Бальзаминова» Александра Островского, «Прощание в июне» Александра Вампилова, «Прощай, овраг!» по повести Константина Сергиенко и многие другие. На сцене театра РГГУ неоднократно ставились пьесы немецкого драматурга Петера Хакса в переводе преподавателя РГГУ Эллы Венгеровой.

Марина Сальтина является автором программы «Ролевая методика обучения иностранным языкам». В 1995 году она получила международную премию Общества WTK — Наука-Технология-Культура (Германия) за организацию и применение театра в учебном процессе.

В 2000-е Сальтина начала писать художественную прозу, ее рассказы опубликованы в семи сборниках — «Опаловый флакон Пенелопы» и другие рассказы»», «Поезда на Монтеррей», «Слеза Европы», «Бедный Юрик», «Компот из детства», «Покер с шулерами», «В городе кончились девки».

Также ее произведения выходили на страницах журналов «Наша улица», «Казань», «Меценат и мир», «Грани», «Московский Парнас», «Аргамак-Татарстан», «Лесной орех», «Российская литература», «Золотое руно».