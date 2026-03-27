Умерла российская туристка Екатерина Панова, которая впала в кому после удаления зуба мудрости в одной из клиник Таиланда. О смерти девушки сообщает РИА Новости со ссылкой на ее сестру Алену Давыдову.

Стоматологическую операцию россиянке сделали около трех недель назад, когда она вместе с сестрой отдыхала на курорте Паттайя. Девушку сначала госпитализировали в больницу Чонбури, а потом на самолете транспортировали в Россию и положили в одну из московских клиник.

Екатерина — уроженка Кубани, проживала в Крыму, у нее инвалидность первой группы. По словам сестры, она умерла в ночь на 27 марта, так и не придя в сознание. Давыдова уточнила, что диагноз врачи так и не поставили.

СМИ отмечают, что заболевания, при которых присваивается инвалидность первой группы, значительно ослабляют организм — в том числе из-за приема сильнодействующих лекарственных препаратов (например, стероидов). Это повышает риск заражения инфекцией при любом хирургическом вмешательстве.

Проникновение бактерий в кровоток вызывает септический шок, полиорганную недостаточность и может привести к коме. Анатомические особенности расположения зубов мудрости могли ускорить распространение инфекции: корни верхних прилегают к гайморовой пазухе, нижних — проходят вблизи сосудисто-нервного пучка.

Известно множество случаев, когда после удаления зуба у пациентов с ослабленным здоровьем — причем молодых — развивался сепсис с летальным исходом. В Перми такой инцидент произошел с 25-летним мужчиной, в Тверской области — с 34-летним.

Кроме того, возможны осложнения, связанные с анестезией — если наркоз давали неквалифицированно. Это может привести к передозировке препаратов, остановке дыхания или сердечной деятельности. Для человека с тяжелым заболеванием в анамнезе риски многократно возрастают.

Пребывание в турпоездке создает дополнительные риски: организм ослабляют перелеты и смена часовых поясов, жаркий климат ускоряет размножение бактерий, языковой барьер вызывает трудности в диалоге с медиками, а из-за особенностей медицинского страхования пациента зачастую неполноценно лечат и/или стараются побыстрее выписать.