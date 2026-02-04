На 68-м году жизни умерла заслуженная артистка России, мать актрисы Анны Чиповской Ольга Чиповская. Об этом сообщает театр им. Вахтангова.

В 1980 году Чиповская окончила Театральное училище имени Щукина и в том же году была принята в труппу Театра им. Вахтангова, где служила до последнего дня своей жизни.

«Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения. Лиризм, глубина, обаяние Ольги Чиповской проявились с первых ее шагов на сцене», — так охарактеризовали артистку в пресс-службе театра.

Ее сценическая карьера началась с ввода на роль Соланж в спектакле «Лето в Ноане». Среди множества сыгранных ею ролей в разные годы — Адельма в «Принцессе Турандот», Мими в «Трех возрастах Казановы», Габриэль в «Старинных русских водевилях», Веселкина в «Варварах», Абигайль в «Стакане воды», Фаншетта в «Двух часах в Париже с одним антрактом», Манюшка в «Зойкиной квартире», Секлита Лымариха в спектакле «За двумя зайцами…», Дорис в «Девичнике над вечным покоем», Розалия Солимене в постановке «Пристань» и Капитолина Петровна в «Бабе Шанель».

В текущем репертуаре театра Ольга Чиповская исполняла несколько ролей: колоритную цыганку Хасю в «Улыбнись нам, Господи», Марью Дмитриевну Ахросимову в «Войне и мире» и Долли де Фриз в спектакле «Театр».

За свою профессиональную деятельность актриса была удостоена государственных наград. В 2008 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации. В 2021 году она была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

О дате и месте прощания с Ольгой Чиповской в театре пообещали сообщить позднее.