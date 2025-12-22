Многодетная мать из Норильска, уморившая грудного ребенка голодом, получала более 100 тысяч рублей ежемесячно в виде социальных пособий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве уточнили, что пособия были единственным источником дохода многодетной семьи, в которой воспитывалось четверо детей. Сейчас следователи устанавливают, почему ее при этом не поставили на профилактический учет. По итогам этой проверки ответственных лиц из органов соцзащиты могут привлечь за проявленную халатность.

Женщина проживала в одной квартире с пятимесячным сыном и тремя дочерями — годовалой, двухлетней и 15-летней. Отец трех младших детей и отчим старшей дочери находится в колонии, куда его в январе отправили почти на три года за самоуправство и побои. Преступные действия, за которые мужчину приговорили к лишению свободы, он совершил в отношении жены и падчерицы.

«Будет проверено, почему семья не состояла на профилактическом учете при наличии данных о том, что отцом детей совершались противоправные действия в отношении старшей девочки», — сообщили в региональном СУ СКР.

На многодетную мать завели дело об убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью, она задержана и помещена под арест. Следствие установило, что в середине декабря женщина на четыре дня оставила детей одних в квартире без присмотра и еды, а сама все это время провела у знакомого.

В результате длительного голодания ее младший сын умер от истощения, а годовалая и двухлетняя дочери серьезно пострадали. Сейчас они находятся в больнице, а их старшая сестра — в детском приюте.

Источник в правоохранительных органах рассказал местным СМИ, что женщина и раньше неоднократно бросала младших детей на попечение дочери-подростка без запаса продуктов, не реагируя на ее звонки с просьбами о помощи. По словам соседей, многодетная мать злоупотребляла алкоголем. Судя по фотографиям, сделанным следователями в квартире, она также не следила за чистотой дома.