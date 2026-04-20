Главная причина, по которой россияне игнорируют оплачиваемые выходные для диспансеризации, заключается в культурном коде, слоган которого: «Умри, но сделай». Таким мнением в беседе с RTVI поделился HR-эксперт, глава кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян. Он отметил, что больше всего от такого подхода страдает работодатель, ведь найти нового опытного сотрудника на замену сложно.

20 апреля «Ведомости» со ссылкой на аналитиков сообщили, что шесть из 10 работающих россиян не пользуются оплачиваемым выходным для диспансеризации, хотя такое право гарантировано законом. Регулярно берут выходной на медосмотр лишь 19% работников, еще 15% делали это один-два раза, 2% получили отказ от работодателя. Осведомленность при этом достаточно высокая: о праве на оплачиваемый день для диспансеризации знают 51% опрошенных, еще 41% узнали об этом из СМИ.

Мурадян в беседе с RTVI отметил, что хуже всего эта ситуация может сказаться на работодателе.

«Болеющий работник — это проблема для бизнеса в первую очередь. Человек не пошел на диспансеризацию, серьезно заболел, выпал на неделю-две-месяц на лечение. Представьте: нашли у него панкреатит или перитонит, еще что-нибудь такое, какую-нибудь жесть, и потом все это разгребать. Неудобно, неприятно», — сказал он.

По его словам, работодателю здоровый сотрудник обходится дешевле во всех смыслах.

«Сейчас стоимость привлечения персонала очень высокая. Дешевле удержать, чем привлечь. <…> И если дешевле удержать, чем привлечь, то что нужно делать? Нужно, конечно, всеми силами делать так, чтобы у тебя работники не выпадали, не увольнялись. Как? Первое — чтобы по деньгам все было норм, а второе — банально, чтоб не болели. Заболел — выпал. <…> А что делать с текущими проектами, которые есть? Проектов же меньше не становится», — добавил он.

Если же работник все-таки заболел, пояснил эксперт, то больничный открывается «открывается минимум на 3 дня».

«У нас же нет больничных на сутки, у нас он открывается на 3 дня. Мы открыли больничный на 3 дня, а человека три дня нет. А кто проект будет делать? Кто будет нести ответственность? Что делать? Это же плохо», — сказал собеседник RTVI.

Государству же, по мнению Мурадяна, ситуация скорее выгодна.

«Деньги в ОМС заносят, правильно? Страховые взносы государству заносят, а услугами не пользуются. Нагрузка небольшая. Выгодно? Да, конечно, выгодно. Главное — платите денежки в казну. А будете ходить, не будете ходить — все равно», — считает он.

Главная причина низкого охвата, уверен эксперт, кроется в культурном коде.

«Знаете, есть шутка такая: в Америке есть такой слоган: “Сделай или умри”, а в России: “Умри, но сделай”. Понимаете? “Умри, но сделай”. Поэтому сначала сделай, сдохнешь ты или нет — неважно, а потом иди в больничный, не вопрос. Поэтому они до талого не будут пользоваться», — отметил Мурадян.

Независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с RTVI добавил к этому еще один фактор — страх узнать что-то нехорошее: «Живет нормально, ничего не болит, вроде бы все хорошо. Поход в медучреждение всегда связан с тем, что “а мало ли что”. Так у нас большинство в стране живет».

Кроме того, не исключил он, не все готовы услышать о своих медицинских проблемах.

«С одной стороны, у людей еще есть недоверие к итогам диспансеризации, и люди немножко побаиваются. С другой стороны, человек, который получил, допустим, какие-то нехорошие данные по итогам диспансеризации, дальше теряет мотивацию на работу, потому что ему рассказали что-то, возможно, не очень хорошее, или от него требуются какие-то действия», — отметил он.

По итогам 2025 года диспансеризацию прошли 122 млн россиян — 93% от числа подлежащих осмотру, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минздрава 17 апреля.

Для повышения охвата министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил задействовать все доступные каналы информирования и организовать осмотры в удобное для работающих время. Он также напомнил, что выполнение норм ГТО в сочетании с регулярной диспансеризацией дает право на налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей.