Этап «психологической войны», который должен готовить западное общество к «горячей войне с Россией», реализовывается сейчас в Германии, заявил RTVI депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Так он прокомментировал заявления о необходимости переименовать в ФРГ улицы, названные в честь советского вождя Владимира Ленина.

Подобные заявления звучат «в рамках общей политики отмены русских и расчеловечивания России и русских как таковых», считает парламентарий.

«Это очевидный этап психологической войны, который должен готовить западное общество к горячей войне с Россией», — сказал Обухов.

По его словам, попытки «отменить» Ленина в Германии подчеркивают, что он «абсолютно русский политик, действующий в русских национальных интересах» и «уж точно не германский шпион».

«Ну и ключевое. Мы все понимаем, что с Ленина и с антисоветизма, антикоммунизма дальше начиналась глобальная русофобия и, скажем так, цивилизационное уничтожение русских», — заявил Обухов.

Продолжением этой политики собеседник RTVI назвал уничтожение могил советских воинов, в том числе на Украине, в Польше и Чехии. На фоне подобных действий можно констатировать, что происходит «полная ревизия итогов Второй Мировой войны», добавил Обухов.

«Ленин в Германии — это символ нашей Победы в 1945 году, то есть попытка уничтожить символ. Под знаменем Ленина и Сталина войска брали Берлин», — сказал парламентарий.

Нежелание представителей «Альтернативы для Германии» (АдГ) и восточно-германских муниципалитетов соглашаться на переименование улиц с советскими названиями Обухов счел логичным. «Они не хотят свою базу электоральную тревожить», — пояснил депутат.

По мнению Обухова, в Германии сохраняются различия в менталитете между востоком и западом, тогда как «концепция о двух германских нациях никуда не делась и продолжает существовать». «Все равно противостояние „осси и веси“ сохраняется», — указал он, отметив, что этнический состав восточной Германии — это «онемеченные славяне».

«Так что при всех разговорах о крахе Берлинской стены, нерушимости объединения, я думаю, из повестки распад Германии в исторической перспективе никуда не уходит. Так что пускай, как говорится, качают», — заключил Обухов.

Спор о переименовании улиц Ленина в Германии

Переименовать в германских городах улицы, названные именами Ленина и государственных деятелей ГДР — Вильгельма Пика и Отто Гротеволя — предложила Эвелин Цупке, уполномоченный по делам жертв диктатуры СЕПГ (Социалистическая единая партия Германии, которая была правящей в годы существования ГДР) в бундестаге. По ее словам, эти политики «олицетворяют страдания тысяч жертв».

Цупке призвала муниципалитеты, в ведении которых находится вопрос переименования, проявить «значительно более критический подход» к названиям улиц. Присвоение им имен людей, которые сопротивлялись ГДР, «послало бы правильный сигнал в 35-ю годовщину воссоединения Германии», заявила омбудсмен изданию Bild.

В восточной Германии до сих пор существует более десятка улиц Ленина. Власти города Науэн в земле Бранденбург, где есть такая улица, заявили, что планов переименовывать ее не было и нет.

Мэр Вайсенфельса (земля Саксония-Анхальт) «в долгосрочной перспективе» поддержал бы переименование улиц Ленина и Вильгельма Пика, но решающее значение в этом вопросе играет воля горожан, заявили Bild в пресс-службе местной администрации. Мэр Кённерна в Саксонии также выступил против переименования площади Ленина в городе, объяснив это тем, что жителям придется переоформлять все документы.

В городе Йерихов председатель парламентской фракции «Альтернатива для Германии» пыталась предотвратить переименование 40 улиц. Спор по этому вопросу дошел до суда, переименование может вступить в силу в конце января.