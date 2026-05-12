Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В числе прочего она рассказала о возможно наркозависимости президента Украины, о ходе переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 году и высказываниях Зеленского о Геббельсе. Мендель занимала пост пресс-секретаря главы Украины с июня 2019 года по июль 2021 года.

Отвечая на вопрос Карлсона о возможных проблемах Зеленского с наркотиками, Мендель назвала это «секретом Полишинеля». Она подчеркнула, что лично никогда не видела, как президент Украины принимает наркотические вещества, однако ссылается на разговоры с людьми, которые знают Зеленского 15-20 лет.

«Я встречалась со многими людьми, которые подтвердили, что видели, как он употреблял наркотики в разных клубах», — сказала Мендель, добавив, что все собеседники говорили именно о кокаине.

Она также описала поведение Зеленского перед интервью: по ее словам, он на 15 минут уходил в уборную и возвращался «другим человеком», полным энергии. Мендель напомнила, что во время предвыборной кампании Зеленский публично сдавал тест на наркотики, однако анализы, по ее словам, проводились в клинике его знакомого и были датированы не тем днем, когда сдавались.

Мендель назвала Зеленского одним из главных препятствий на пути к миру и заявила, что считает его «нерациональным» и допускает у него «своего рода умственное расстройство». По ее утверждению, на переговорах с Россией в Стамбуле весной 2022 года Зеленский лично соглашался на передачу Донбасса, однако впоследствии его позиция по этому вопросу неоднократно менялась.

Бывшая пресс-секретарь также рассказала, что Зеленский якобы говорил о необходимости создания пропагандистской машины «как у Геббельса» и требовал привлечь тысячу «говорящих голов» — журналистов и блогеров, которые работали бы на повышение его рейтинга. По словам Мендель, это высказывание шокировало его медиакоманду. Президента США Джо Байдена Зеленский, по ее утверждению, считал слабым политиком и стремился ускорить вступление Украины в НАТО.

Отдельно Мендель остановилась на отношениях Зеленского с западными СМИ — она допустила, что между ним и крупными редакциями существовало «неофициальное соглашение» о поддержке, поскольку поддержка президента Украины приравнивалась к поддержке самой страны. По ее словам, в конце 2023 года Зеленский поручил спецслужбам начать давление на критически настроенных украинских блогеров. Прекращение войны, по мнению Мендель, для Зеленского равнозначно политическому самоубийству.

Официальной реакции офиса президента Украины на интервью на момент публикации не последовало.