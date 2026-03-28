Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали вице-мэра по городскому хозяйству Челябинска Александра Астахова и главу управления ЖКХ Вадима Храмцова. Как сообщает URA.RU, их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением ущерба бюджету более чем на 150 млн рублей.

По версии следствия, при заключении контрактов между подведомственным МУП «ПОВВ» и коммерческой организацией ООО «Проекты и Решения» на выполнение ремонтных работ имели место преступные махинации.

«Обоих подозревают в махинациях при заключении контрактов между подведомственным им ПОВВ и коммерческой организации на выполнение ремонтных работ. Ущерб муниципальному бюджету оценочно превышает 150 млн рублей», — пояснил собеседник уральского издания.

Показания на чиновников дали бывшие руководители предприятия — Александр Шишков и Сергей Хабиров, а также директор коммерческой фирмы Михаил Волков, задержанные еще в ноябре 2025 года.

В мэрии и по месту жительства фигурантов прошли обыски, силовики намерены выявить дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Ранее в рамках этого же дела оценивалось завышение стоимости работ по устранению аварии на сетях в Ленинском и Калининском районах — тогда ущерб составлял около 116,5 млн рублей. Теперь, с учетом новых эпизодов, сумма превысила 150 млн.

МУП «ПОВВ» является ключевым предприятием системы жизнеобеспечения Челябинска и прилегающих районов. На его балансе находятся более трех тысяч километров сетей водоснабжения и канализации, а также очистные сооружения областного центра. Бюджет предприятия исчисляется миллиардами рублей.

Астахов курирует вопросы городского хозяйства с 2019 года, сохранив пост после смены мэра, а Храмцов пришел в управление ЖКХ при предшественнице нынешнего градоначальника. Оба были задержаны 28 марта, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.