Министерство сельского хозяйства продлило полный запрет на вылов воблы и плотвы. Это следует из приказа министерства, который был сегодня опубликован.

Документ предусматривает полный запрет на промышленный и любительский вылов воблы до 31 декабря 2026 года в Каспийском море и Волге с притоками в границах Астраханской области, а также в реках Калмыкии.

Приказ также запрещает и вылов плотвы в ряде районов Астраханской области и вступает в силу с 1 января 2026 года.

Почему продлили запрет

Главная причина — снижение численности воблы в Каспийском бассейне. По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, вылов этой рыбы впервые за 35 лет сократился в 60 раз. Среди факторов называют браконьерство, чрезмерный промышленный лов, ухудшение экологии и изменение гидрологических условий в Волге.

Вобла традиционно считается одной из ключевых промысловых рыб региона, однако последние десятилетия популяция сокращается, что вынудило Минсельхоз вводить и неоднократно продлевать ограничения. Запреты действуют с начала 2020-х годов и теперь пролонгированы еще на год.

Ожидается, что меры дадут возможность восстановить ресурсы и сохранить промысловое значение воблы для Волго-Каспийского бассейна.