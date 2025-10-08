Директор «Московского цирка Никулина на Цветном бульваре» Максим Никулин заявил, что ему обидно из-за того, что министр культуры России считает цирк просто развлечением. Свое мнение он высказал в интервью программе «Легенда» на RTVI.

Никулин рассказал, что у него работает «очень сильная» команда режиссеров, балетмейстеров, художников.

«Та идеологическая нагрузка, которую мы сознательно внедряем в наши проекты, она приносит свои плоды», — отметил директор цирка.

Он, в частности, рассказал о программе «Музыка победы!», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам Никулина, ее посмотрели несколько военкоров, и у них сложилось одинаковое мнение.

«Они говорят: „Жалко, что нельзя показать ребятам, которые там воюют, — они бы еще больше поняли, за что они воюют“», — рассказал директор цирка на Цветном бульваре.

По его мнению, генетическая память о победе и героизме «сидит в нас глубоко», и молодые люди, приходя на представление, «проникаются этим».

«Значит, что-то внутри, на какие-то нужные клавиши, за какие-то нужные ниточки мы дергаем, что это возникает. Это вызывает слезы у людей, у людей молодых. Значит, это правильный путь», — порассуждал Никулин.

«И это поднимает цирк, и цирковое искусство в принципе становится не просто развлечением. Как это считает наш министр культуры, что цирк — это развлечение. Обидно. Ну ладно, утремся, ничего страшного. Мы-то знаем, что это не так», — сказал директор цирка.

Он добавил, что «на многих уровнях» обращал внимание на то, что цирку не уделяется должного внимания.

«Если сегодня президент страны нашей призывает нас всех стараться поднимать имидж нашей с вами страны, которую мы любим, которой мы преданы и патриотами которой мы являемся, что же вы упускаете такой инструмент, как цирк?» — задался вопросом Никулин.