Советник генпрокурора России Наталья Поклонская рассказала в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI, почему она выбрала себе новое имя Радведа и что оно может означать.

«Действительно, по документам официальным имя у меня изменено, о чем я не планировала говорить публично никому. Однако обстоятельства внесли определенные коррективы», — сказала Поклонская.

На вопрос, откуда она взяла имя Радведа, советник генпрокурора ответила, что оно ей просто нравится.

По словам Поклонской, «в народе» имя сокращенно звучит как Рада.

«Полное имя — Радведа. Если перевести с каких-то традиционных и древних легенд, мифов, то много существует очень версий, я уже начиталась про это имя очень много. Но изначально я читала легенды, и мифы, и информацию, что это означает „утренняя заря“, „звезда“, ну, вот что-то такое красивое. В других культурах это несет другой смысл, но тоже что-то доброе, красивое», — пояснила Поклонская.

При этом она сказала, что к ней по-прежнему обращаются как к Наталье. «И я еще раз говорю, я публичить эту информацию [о смене имени] не планировала», — подчеркнула Поклонская.

В конце октября телеведущий Сергей Мардан рассказал в эфире, что Поклонская сменила имя на Радведа. В качестве доказательства он показал фрагмент иска о защите чести и достоинства, поданного против него Поклонской Радведой Владимировной.

Мардан заявил, что советник генпрокурора «завершила обряд раскрещивания» и является «популяризатором самого лютого неоязычества». Он предложил отправить ее на время «в специализированное учреждение», а также призвал генпрокурора России Александра Гуцана «изучить список своих советников».

После этого Поклонская написала у себя телеграм-канале, что на нее с 2014 года совершались покушения, поэтому она предпринимает «специальные меры» для защиты себя и близких.

«Персональные данные, включающие в себя место жительства, фамилию, имя, отчество, в рамках подобных мер могут быть изменены. Их распространение несет не просто теоретическую, а вполне реальную угрозу мне и моей семье», — заявила она.

Поклонская добавила, что в случае совершения против нее «негативных действий» будет считать Мардана причастным к этому.