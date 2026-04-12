Во Франции мальчик с ноября 2024 года сидел в фургоне, где его запер отец. Ребенка спас жилец соседнего дома, услышав подозрительные звуки из машины. О случившемся сообщают The Guardian и CNN со ссылкой на прокурора Николя Эйца.

Когда мальчик оказался в заточении, ему было семь лет, сейчас уже исполнилось девять. Все это время он находился в «ужасающих условиях» и потерял способность самостоятельно передвигаться из-за атрофии мышц, заявил прокурор.

По его словам, полицию вызвал житель деревни Хагенбах, расположенной на границе со Швейцарией и Германией. Он сказал, что из припаркованного неподалеку от его дома фургона доносятся странные звуки, как будто внутри кто-то есть.

Вскрыв кузов, офицеры увидели мальчика, который лежал на куче мусора в позе эмбриона. Ребенок был полностью голым, но укрыт одеялом. Пол фургона рядом с ним покрывали экскременты.

Мальчик рассказал полицейским, что отец дважды в день приносил ему еду и оставлял бутылки с питьевой водой. По словам ребенка, причиной его заточения стали «большие проблемы» в отношениях с новой отцовской подругой. Он заявил, что у отца «не было выбора», кроме как запереть его в фургоне.

Мальчик почти постоянно находился в сидячем положении, поэтому утратил способность ходить. Он сильно истощен из-за неполноценного и скудного питания, а также пострадал от антисанитарии: в последний раз отец позволил ему помыться в конце 2024 года. В качестве туалета ему приходилось использовать полиэтиленовые пакеты для мусора и пластиковые бутылки из-под воды.

Задержанный полицией 43-летний отец мальчика заявил, что запер сына ради его же безопасности — чтобы защитить от своей 37-летней партнерши, которая требовала сдать ребенка в психиатрическую клинику.

Прокурор подчеркнул, что до заточения не было сделано ни одной записи о каких-либо психических проблемах у мальчика — он ходил в школу, общался со сверстниками и получал хорошие оценки.

Отцу ребенка предъявили обвинения в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, лишении его надлежащего питания и медицинской помощи, мужчина арестован.

Его подруга заявила на допросе, что не знала о запертом в фургоне ребенке. Ей вменяют неоказание помощи несовершеннолетнему, находящемуся в опасности, и недонесение о жестоком обращении с несовершеннолетним. Женщина не арестована, но находится под судебным надзором. Ее 10-летняя дочь и 12-летняя сестра мальчика временно переданы под опеку социальных служб.

Соседи рассказали полицейским, что заметили исчезновение мальчика в конце 2024 года и спрашивали отца, куда он делся. Тот отвечал, что поместил сына в специализированное учреждение, поскольку ему требуется особый уход. Некоторые жильцы окрестных домов признались, что иногда слышали странные звуки из фургона и говорили об этом хозяину машины, но он уверял, что это кот.

Следствие выяснило, что друзьям и родственникам отец мальчика тоже выдал легенду о его госпитализации в психиатрическую лечебницу, а учителям соврал о переводе в другую школу. Прокуратура продолжает устанавливать, были ли еще лица, осведомленные о заточении ребенка.