Увольнение главы МВД Ингушетии Михаила Коробкина может быть связано с выявлением в районных отделах полиции республики «мертвых душ». Об этом RTVI стало известно из собственных источников.

Несуществующие сотрудники, поясняют источники RTVI, долгое время получали зарплаты из бюджета. Ущерб, по предварительным оценкам, составляет около 1 млрд рублей.

Об увольнении Коробкина стало известно 10 сентября. Пресс-служба МВД России сообщила, что он освобожден от занимаемой должности указом президента Владимира Путина. Тем же указом в отставку был отправлен глава сахалинского управления МВД Арсен Исагулов и заместитель министра внутренних дел по Луганской народной республике Владимир Дорма.

Михаил Коробкин возглавлял ингушское управление МВД с июня 2019 года. До этого он работал в должности замначальника ГУ МВД по Ставрополью. В 2018 году ему было присвоено звание генерал-майора. На посту главы МВД Ингушетии Коробкин дослужился до звания генерал-лейтенанта.