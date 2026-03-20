В Московской области планируют масштабный учет красноголовых нырков — уток, которые в последние годы стали стремительно терять численность и получили статус уязвимого вида в Международном красном списке. Об этом 360.ru сообщили в Министерстве экологии и природопользования Подмосковья, отметив, что регион станет одной из ключевых площадок проекта по изучению этих птиц.

Учеты намечены на конец июня — начало июля 2026 года, когда утки уже обзаведутся выводками. Полученные данные позволят ученым проследить динамику распространения вида и определить, нуждается ли он в изменении охранного статуса.

«Птица хоть и не занесена в Красные книги России и Московской области, но в Международный красный список уже попала. Статус — “уязвимый вид”», — пояснили в областном Минэкологии.

Орнитолог Евгений Коблик пояснил, что красноголовый нырок — это нырковая утка, которая в отличие от речных пород часто добывает корм под водой.

«Она всегда считалась обычным охотничьим видом и продолжает считаться охотничьим видом, но в ряде регионов России, в том числе в средней полосе, в последние годы наметился спад численности этого вида, и это к нему привлекло внимание ученых, они хотят разобраться, что происходит», — отметил специалист.

При этом, по его словам, на востоке страны и в Сибири красноголовый нырок, напротив, продолжает расселяться, а в последнее время появился и на Дальнем Востоке, где раньше не встречался.

«Вообще обитает очень широко, фактически от Западной Европы до Китая, до Дальнего Востока. Широко распространенный ареальный охотничий вид, и вдруг с ним какие-то неполадки начались», — говорит Коблик.

Главной причиной сокращения популяции в средней полосе ученые называют пересыхание и чрезмерное зарастание водоемов. Эти процессы могут быть связаны как с изменениями климата, так и с антропогенным воздействием — осушением болот, изменением гидрологического режима рек и озер, хозяйственной деятельностью человека.

Однако, по словам орнитолога, единого мнения о том, почему именно этот вид стал уязвим, пока нет. Он отмечает, что версия с потеплением климата не вполне объяснима: «Этот вид южный и должен расселяться в таких условиях».

«Непонятно, что его так вдруг стало угнетать. Вроде бы ничего такого по сравнению со временем 10—15 лет назад. Можно все это связать с антропогенным воздействием, хотя тоже не очень понятно», — рассуждает Коблик.

Красноголовые нырки предпочитают гнездиться в определенных местах — на искусственных водоемах, в том числе на залитых водой карьерах торфоразработок, на прудах рыбных хозяйств, а также на небольших пойменных озерах, часто по соседству с колониями чаек и крачек. Эти особенности поведения делают вид особенно уязвимым: любые изменения в состоянии таких водоемов напрямую сказываются на возможности птиц выводить потомство.

«Сейчас единого мнения нет, нужен мониторинг прежде всего, — подчеркивает Евгений Коблик. — Нужны учеты на разных модельных площадках, чтобы понять, что происходит с ним. Хотя бы понять, что лимитирует эту популяцию, что приводит к снижению численности».

Только после того, как ученые выявят основные факторы, влияющие на состояние популяции, можно будет говорить о разработке мер по их устранению.

Проект по учету красноголовых нырков в Московской области реализуется при поддержке гранта Президентского фонда природы в рамках программы «Они не должны исчезнуть. Сохранение редких и уязвимых птиц лесной зоны Европейской России». Результаты исследования могут стать основой для изменения охранного статуса вида в России и принятия дополнительных мер по сохранению этих уток.