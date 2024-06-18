Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время используют свои дроны «Баба-Яга» только для ночного минирования прифронтовых дорог, что может указывать на подготовку наступления. Что говорят об этом военкоры, — в материале RTVI.

Бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь») — RTVI

Я не считаю, что «Баба-Яга» используется только для минирования дорог и так далее. [Использование дронов для дистанционного минирования прифронтовых дорог] это штатное мероприятие, которое проводится с целью просто подготовки местности, ее фортификационного инженерного оборудования. Это нормальная история. И на основании того, что сейчас перестали проводить сбросы, а сделали упор на минирование, я бы не стал делать вывод, что это именно перед подготовкой к наступлению украинских войск. Скорее, это просто недопущение продвижения наших сил.

Используются они ночью, потому что снижается заметность. Днем наши ребята научились их сбивать, научились по ним работать. Более того, приспособили трофейные «Бабы-Яги», как наши октокоптеры. Чего стоит только пример того же дроновода «Моисея» из Херсонской области, который сейчас публично призывает всех ему передавать сбитые «Бабы-Яги» и учит людей, как с ними обращаться и как их использовать.

Поэтому я бы не стал это расценивать именно таким образом. Скорее, украинские формирования попытаются контратаковать на ряде участков, особенно они сейчас пытаются это сделать раз за разом на Харьковском направлении и пытаются огрызаться на Авдеевском. Но считать, что они перейдут в масштабное контрнаступление именно сейчас, не стоит, потому что они тратят силы, пытаясь держать нашу инициативу вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Военный волонтер Алексей Живов (телеграм-канал «Живов Z») — RTVI

Живов перепостил Рогозина в своем телеграм-канале и написал, что это «уже второй звоночек про вероятное наступление [Украины] на Запорожском направлении».

Первые [звоночки] — это анонимные сообщения, поступающие по моей линии, о том, что к июльскому саммиту НАТО планируется какое-то ограниченное наступление на Запорожском направлении. Причем я этому особого значения не придал, потому что любое наступление на Запорожье не принесет противнику никаких серьезных результатов. До Токмака, до Каменки какой-нибудь или до Васильевки они никогда не смогут докатиться. То есть это опять бодание за условное Работино или иже с ним какое-то село по текущей линии боевого соприкосновения (ЛБС). С военной точки зрения это какая-то бессмыслица, если только они не скопили там 100-тысячную армию.

Но Дмитрию Олеговичу [Рогозину] никаких оснований не доверять нет, поскольку он большую часть месяца находится на ЛБС или рядом с ЛБС как раз на Запорожском направлении, и если он говорит что-то, оно так и есть. Единственное, что мне по-прежнему непонятно, — какие цели может преследовать противник, наступая на Запорожье. Пока там идет наше наступление, хоть и медленно, но оно идет по всему Запорожскому фронту.

ВСУ в последнее время вообще очень обширно стали заниматься именно дистанционным минированием. Раньше эти агродроны использовались для сброса мин на артиллерийские орудия и «под ноги» военной технике, чтобы нанести ущерб. А в последнее время они стали по ночам дистанционно расставлять уже на нашей территории, на глубине до 10 километров, различные мины, в том числе трофейные ПОМ-3.

Это же какая задача? Сорвать ротацию, сорвать подход оперативного резерва. Вы же понимаете, что на ЛБС сейчас никто не держит ни резервы, ни технику, потому что это все может стать жертвой боеприпасов и так далее. То есть все необходимые резервы всегда находятся на определенном безопасном удалении, чтобы не потерять матчасть и людей. Соответственно, если опираться на слова Дмитрия Олеговича, минируя фронтовые дороги, они таким образом пытаются сорвать подход резервов в случае наступления.

Предположим, противник замыслил скоротечное мощное наступление. Он вклинивается в первую линию нашей обороны. В этот момент мы выдвигаем к передовой резервы — и эти резервы нарываются на дистанционное минирование. Подход резервов срывается, передний край остается без поддержки и проваливается. Видимо, такая задумка.

Бывший ополченец, блогер Роман Донецкий (телеграм-канал Donrf) — RTVI

По тому, что я знаю с Донбасского и Белгородского направления, на Белгородском их [дроны «Баба-Яга»] используют и для ударов, и для разбрасывания шипов, для повреждения колес. На Донецком по-прежнему есть сбросы 82 мм мин. То есть это информация, скорее всего, только о каком-то Запорожском участке фронта.

Касательно возможного наступления — противник практически прекратил проводить удары крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP, практически не наносит удары ракетами ATACMS. То есть идет накопление боеприпасов. Кроме того, отловлено 100 тыс. человек или около того, которые направлены на 35-дневную подготовку. Помимо того, на Украину заходят большие партии оружия сухопутных войск.