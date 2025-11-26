Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью ТАСС сообщил, что госкорпорация обеспечивает около 80% вооружений, используемых в зоне СВО. Предприятия работают круглосуточно, а производство техники и боеприпасов резко увеличено. Основные тезисы интервью — в материале RTVI.

Резкий рост оборонного производства

По словам главы корпорации, выполнение гособоронзаказа — безусловная задача. Наиболее востребованные образцы поставляются даже с опережением графика. Объtмы производства с начала СВО выросли многократно: выпуск артиллерийских снарядов увеличился в десять раз, боеприпасов для реактивных систем — более чем в двенадцать. Производство самолетов, танков, БМП, систем РЭБ и беспилотников также выросло в разы. В случае необходимости мощности готовы расширять еще — отрасль уже доказала способность быстро перестраиваться под нужды армии.

Экспорт: спрос высок, приоритет — внутренняя потребность

Хотя внутренняя потребность остается в приоритете, Россия продолжает военно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами. Портфель экспортных заказов превышает $60 млрд. Стратегическая цель — удерживать второе место в мире среди поставщиков вооружений.

Преимущества российской техники

Чемезов подчеркивает ремонтопригодность и живучесть отечественных машин. Танк Т-90М «Прорыв», по опыту боевых действий, выдерживает серьезные повреждения и возвращается в строй — часто после ремонта в полевых условиях. Российские танки уже получили дополнительную круговую защиту от дронов и ПТРК, которую западные производители только планируют внедрять. При этом бронетехника менее требовательна в обслуживании и дешевле западных аналогов.

Противодействие системам HIMARS

Появление американских HIMARS, по словам Чемезова, не изменило ситуацию на фронте: один «Панцирь» способен сбить весь залп. Российские управляемые боеприпасы «Торнадо-С» противнику сбивать крайне трудно даже при наличии западных средств ПВО.

Беспилотники: рост производства в десятки раз

Производство дронов на предприятиях Ростеха выросло в десятки раз. Значительная часть комплектующих, включая двигатели, контроллеры и композиты, производится в России. В зоне СВО активно применяются разведывательные «Суперкам» и барражирующие боеприпасы «КУБ», которые постоянно совершенствуются. Новый серийный барражирующий дрон поражает цели на десятках километров и способен уничтожать гаубицы НАТО, РЛС, HIMARS и другие объекты.

Защита от дронов: РЭБ и новые системы

Ростех выпускает широкую линейку средств РЭБ — «Серп», «Леший», «Чистюля», «Сурикат» и другие. Они защищают объекты, технику и личный состав. Система контроля воздушного пространства обнаруживает малозаметные цели на низких высотах и показывает высокую эффективность при отражении атак. Ежедневно российские объекты подвергаются сотням попыток атак дронов, и значительную часть угроз устраняют комплексы российского производства.

Лазерные системы: разработки идут

Госкорпорация ведет работы по созданию лазерных технологий для противодействия беспилотникам. По словам Чемезова, разработки успешно продвигаются.

Новые ракеты для «Панциря»

Комплекс «Панцирь» получил мини-ракеты: одна машина теперь несёт 48 боеприпасов и способна отражать массированные налеты дронов. Эффективность комплекса оценивается как крайне высокая — некоторые машины имеют на счету сотни сбитых целей.

Самолёты и авиабомбы: расширение возможностей

Авиабомбы с модулем планирования и коррекции уже активно применяются, а их использование возможно на всех самолетах четвертого и пятого поколений. Основные носители — Су-34, но при необходимости арсенал может быть расширен.

Су-35С и дальнобойные ракеты

Су-35С прочно удерживает превосходство в воздухе, поражая цели на сотни километров. Это вынудило украинскую авиацию уходить на сверхмалые высоты. Истребители эффективно работают и против ПВО противника.

Су-57: глубокая модернизация

Модернизация Су-57 продолжается. Обновляется электроника, вооружение и агрегаты. Истребитель прошёл боевую проверку в Сирии и участвует в операции сейчас. На самолёт существуют зарубежные заказы, и поставки иностранному заказчику уже идут.