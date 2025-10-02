В 2026 году почти 706 тысяч россиян смогут оформить единовременную выплату из своих пенсионных накоплений. Ее средний размер составит около 68 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда России (СФР) на 2026—2028 годы. Кому положены эти деньги, стоит ли их забирать и как выгодно ими распорядиться — в материале RTVI.

Все зависит от того, в какой финансовой ситуации находится гражданин: если он не нуждается в средствах, то можно их и не забирать, заявил RTVI научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Если все в порядке — оставьте [деньги] на социальном фонде и живите спокойно до того, как выйдете на пенсию или сможете воспользоваться этим конкретно», — порекомендовал экономист.

Однако, по его словам, можно найти и более эффективные способы сохранить и приумножить свои накопления.

«Может быть, [получатель пенсии] найдет какой-нибудь другой финансовый инструмент, который сегодня работает сильнее. Например, условно говоря, какие-нибудь ОФЗ, облигации, еще что-то — они сегодня достаточно стоят. Может быть, переложат на депозит, но депозиты сейчас падают», — отметил эксперт.

При этом, напомнил Остапкович, не все могут забрать свои накопления сразу — для этого действуют строгие условия, а сама возможность зависит от того, когда и как формировались эти средства.

Накопительная пенсия: что это и кому она положена

Пенсионные накопления в России начали формироваться в 2002 году. До 2014 года работодатели перечисляли на индивидуальные лицевые счета граждан 6% от зарплаты — эти деньги шли именно на будущую накопительную пенсию.

С 2014 года вступил в силу так называемый мораторий: все страховые взносы направляются только на формирование страховой пенсии, а новые накопления для большинства россиян перестали поступать. Тем не менее, уже сформированные средства продолжают инвестироваться — и за счёт этого баланс на счетах постепенно растёт.

Право на получение накоплений наступает на пять лет раньше, чем право на страховую пенсию по старости: мужчины могут обратиться за ними с 60 лет, женщины — с 55 лет.

При этом существует три варианта получения этих средств:

Во-первых, можно оформить единовременную выплату — то есть получить всю сумму сразу. Такой вариант выбирает большинство. Однако он доступен не всем: по закону единовременно забрать накопления могут только те, у кого расчётный размер ежемесячной накопительной пенсии не превышает 10% прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

Как это считается? Общая сумма на счёте делится на так называемый «период дожития» — условное количество месяцев, в течение которых человек, по статистике, будет получать пенсию после выхода на заслуженный отдых. В 2026 году этот период составит 270 месяцев (22,5 года). Получившееся значение сравнивается с 10% прожиточного минимума пенсионеров (ПМП). В 2026 году он запланирован на уровне 16 300 рублей, значит, пороговое значение — 1 630 рублей. Если расчётная пенсия ниже этой суммы, человек вправе запросить единовременную выплату. Кроме того, с 2025 года действует ещё одно ограничение: максимальная сумма на счёте для получения разовой выплаты не должна превышать 412 тысяч рублей. Если накоплений больше — оформить единовременный вывод средств нельзя.

Во-вторых, можно выбрать бессрочную накопительную пенсию — ежемесячные выплаты пожизненно . По прогнозам СФР, в 2026 году такой формат выберут около 153 тысяч человек, а средний размер доплаты составит 1 600 рублей в месяц .

. По прогнозам СФР, в 2026 году такой формат выберут около 153 тысяч человек, а средний размер доплаты составит . В-третьих, существует срочная пенсионная выплата: средства распределяются равными частями на срок, который определяет сам гражданин, но не менее 10 лет. В 2026 году такой вариант предположительно выберут примерно 41 тысяча россиян, а средняя выплата составит около 3 тысяч рублей в месяц.

Таким образом, хотя большинство россиян с накоплениями смогут получить их разово, сделать это получится только при соблюдении установленных законом условий. Для тех, у кого накоплений немного, это будет реальный шанс получить ощутимую поддержку сразу.